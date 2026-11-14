गजब! बागपत में 80 साल के बलजोर करवाएंगे खुद की तेरहवीं, 900 लोगों को दावत

आमतौर पर किसी इंसान की मौत के बाद उसकी तेरहवीं होती है, रिश्तेदार और परिचित इकट्ठा होते हैं, भोज होता है. लेकिन, बागपत में एक बुजुर्ग ने इस परंपरा को ही उलट दिया है. 80 साल के बलजोर ने फैसला किया कि अपनी तेरहवीं के लिए उन्हें मौत का इंतजार नहीं करना. लिहाजा जीते जी ही अपनी तेरहवीं का आयोजन करने की तैयारी कर डाली. करीब 900 लोगों को भोज का निमंत्रण दिया गया है.

यह तस्वीरें बागपत के जोहड़ी गांव की हैं. यहां किसी की तेरहवीं नहीं, बल्कि 80 साल के बलजोर खुद अपनी तेरहवीं की तैयारी करा रहे हैं. घर के आंगन में बड़े-बड़े कड़ाह चढ़े हैं. हलवाई कहीं लड्डू तैयार कर रहे हैं तो कहीं सब्जियां पकाई जा रही हैं. पूड़ी, रायता और दो तरह की सब्जियों का इंतजाम है. हलवाई इस पूरे आयोजन को अंतिम रूप देने में लगे हैं. रविवार सुबह हवन होगा और दोपहर में करीब 900 लोगों के लिए भोज आयोजित किया जाएगा.

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'अपने परिचितों को भोजन कराने की इच्छा'

बलजोर पुत्र कनक सिंह का कहना है कि उन्होंने जिंदगीभर समाज के लोगों के साथ मेलजोल रखा है. लोगों के यहां आमंत्रण पर भोज में शामिल होते रहे हैं. अब उनकी इच्छा है कि अपने जीवन में ही सभी परिचितों को एक साथ बैठाकर भोजन कराएं और खुद भी इस आयोजन का हिस्सा बनें.

बलजोर के परिवार में कौन-कौन है?

बलजोर की उम्र 80 वर्ष है. उनके परिवार में एक बेटी पिंकी, दामाद सुखपाल, तीन नातिन और एक नाती मुकुल हैं. यहां बलजोर से उनकी इस अनोखी सोच, जीते जी तेरहवीं कराने के फैसले और आयोजन के पीछे की वजह को लेकर बातचीत दिखाई जाएगी.

अपनी मौजूदगी में बलजोर निभाएंगे खुद की पगड़ी रस्म

इस आयोजन में सबसे दिलचस्प रस्म पगड़ी की होगी. आमतौर पर परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद पगड़ी बांधकर उत्तराधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, लेकिन बलजोर अपनी मौजूदगी में ही यह रस्म निभाएंगे. वह अपनी पगड़ी नाती मुकुल को सौंपेंगे. परिवार और पड़ोसियों के लिए भी यह आयोजन किसी आश्चर्य से कम नहीं है. पड़ोसी इसे अनोखा फैसला बता रहे हैं, वहीं दामाद सुखपाल का कहना है कि बलजोर की इच्छा के अनुसार ही परिवार तैयारियों में जुटा है.

बदलते दौर में परंपराओं को निभाने के तरीके भी बदल रहे हैं. जो रस्में कभी मृत्यु के बाद होती थीं, उन्हें बलजोर ने जीते जी निभाने का फैसला किया है. अब वह अपनी तेरहवीं में खुद मेहमानों का स्वागत करेंगे, लोगों के साथ बैठेंगे और अपनी पगड़ी अपने नाती को सौंपेंगे. सवाल यही है कि क्या बलजोर की यह अनोखी पहल गांव-समाज में नई परंपरा की शुरुआत करेगी?

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