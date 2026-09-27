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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडSIR विवाद के बीच CM योगी की राहुल गांधी को नसीहत, 'चुनावी व्यवस्था पर शक करना...'

SIR विवाद के बीच CM योगी की राहुल गांधी को नसीहत, 'चुनावी व्यवस्था पर शक करना...'

यूपी के सीएम योगी ने राहुल गांधी को उनके हालिया बयानों के लेकर निशाना साधा है . उन्होंने कहा कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं और न्यायपालिका पर सवाल उठाना देश के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 27 Sep 2026 01:13 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेस में राहुल गांधी के हाल के बयानों को लेकर उन्हें घेरने का काम किया और कहा कि लगातार देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं और न्यायपालिका पर सवाल उठाना देश के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया.

सीएम योगी ने कहा कि वो राहुल विदेशी मंचों से कभी EVM पर, कभी चुनाव व्यवस्था पर कभी भारतीय न्यायिक व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं और ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर शक करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. इसके साथ ही योगी ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा और कहा कि ये जीतें तो इनका पुरुषार्थ और हार जायें तो व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं.

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'चुनावी व्यवस्था पर शक करना दुर्भाग्यपूर्ण'

योगी ने मीडिया से बातचीत में कहा, "कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में भारत की न्यायपालिका पर भी सवाल उठाए. उन्होंने भारतीय न्यायिक व्यवस्था की निष्पक्षता प्रश्न करने के साथ साथ उन्हें भी कठघरे में लाने की कोशिश की. उन्होंने 2019 में राफेल मामले पर CAG की टिप्पणियों पर भी सवाल उठाए. फिर EVM मशीन पर सवाल खड़े किए, ये वही मशीनें हैं जिनकी वजह से केंद्र और कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनीं हैं." योगी ने कहा कि EVM को 'ब्लैक बॉक्स' कहना और इस तरह भारत की चुनावी व्यवस्था और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर शक करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

'SIR पहले भी हुए हैं'

सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों का सदैव से नजरिया भारत के संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने की हर एक साजिश का हिस्सा रहे है जिसके कारण दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को नुकसान पहुंचे. आश्चर्यजनक है कि देश का मुख्य विपक्षी दल और उनसे जुड़े अन्य दलों की हरकत और उनके बयान गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाने जैसा है. योगी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि SIR ने पहली बार इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जा रहा है. चाहे वो 1952 हो, 1965 हो या 2003 हो, SIR हुए हैं. 

विपक्षी दलों को घेरा

योगी ने कहा, "विपक्षी दल चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं. सभी जानते हैं कि चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, RJD हो या कोई अन्य विपक्षी दल, अगर वे चुनाव जीतते हैं, तो इसमें उनका पुरुषार्थ, लेकिन अगर जनता उन्हें उनके भ्रष्टाचार, आर्थिक कदाचार, गलत नीतियों और अराजक कार्यों के कारण नकार देती है, तो ये इसके लिए चुनाव आयोग या EVM को दोष देना कहां तक उचित है? उन्हें इस पर खुद विचार करना चाहिए. उन्हें आत्म-मंथन करना चाहिए. वो  लगातार भारत की हर संवैधानिक संस्था पर शक करने की कोशिश करते हैं. वो लगातार चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं."

राहुल ने ज्ञानेश कुमार पर उठाए सवाल

दरअसल, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को ज्ञानेश कुमार पर 'भारत के चुनावों में मैच-फिक्सिंग' का आरोप लगाया था और कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त 'बीजेपी के लिए लोगों को भर्ती करते थे'. इसके अलावा वो SIR की प्रक्रिया पर भी सवाल उठा रहे हैं, जिसके बाद से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है. कांग्रेस इसी संबंध में 30 सितंबर को INDIA ब्लॉक बैठक भई करने वाला है. 

 बता दें कि सीएम योगी ने इससे पहले इंदौर में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा था कि सार्वजनिक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माताजी को लेकर जिस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, मजाक उड़ाया गया वो बेबद दुर्भाग्यपूर्ण और असंस्कारी है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 27 Sep 2026 01:13 PM (IST)
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