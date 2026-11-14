यूपी के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मेघना चौधरी से की सगाई, शाही अंदाज में हुआ समारोह

संदीप सिंह यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री के पद पर काबिज हैं. वे कल्याण सिंह के पोते हैं. उन्होंने अपने स्कूल की जूनियर मेघना चौधरी से सगाई कर ली है. वे जल्द ही मेघना चौधरी के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. दोनों की लव स्टोरी अलीगढ़ के डीपीएस स्कूल से शुरू हुई थी. ऐसे में अब दोनों परिवारों की सहमति से यह लव स्टोरी शादी में बदलने जा रही है.

मेघना चौधरी यूपी के गाजियाबाद की रहने वाली हैं. संदीप सिंह स्कूल में मेघना के सीनियर थे. इस दौरान दोनों की पहली मुलाकात दिल्ली पब्लिक स्कूल अलीगढ़ में हुई थी. ये मुलाकात धीरे-धीरे दोस्ती में बदली. इसके बाद यह दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई. साल 2012 में संदीप सिंह ने अपनी 12वीं पूरी कर ली और स्कूल से निकल गए.

कौन हैं संदीप सिंह की होने वाली पत्नी मेघना?

मेघना मूल रूप से अलीगढ़ के इगलास की रहने वाली हैं. उनका परिवार इगलास के गोंडा के तारपुर गांव से ताल्लुक रखता है. 15 साल से मेघना का परिवार गाजियाबाद जाकर बस चुका है. मेघना चौधरी के पिता अरुण चौधरी हैं, जो एक बड़े कारोबारी हैं. अरुण चौधरी का जूतों का कारोबार है.

स्कूल की पढ़ाई के बाद विदेश चली गईं थीं मेघना

हालांकि दोनों के बीच प्यार कम नहीं हुआ. पढ़ाई पूरी करने के बाद संदीप सिंह ने राजनीति में एंट्री की. वहीं लॉ की पढ़ाई करने के लिए मेघना विदेश चली गईं थी. विदेश में रहने के बाद भी संदीप और मेघना का रिश्ता बरकरार रहा. आखिरकार यह रिश्ता अब शादी तक आ पहुंचा है. बताया जा रहा है कि साल 2024 में दोनों की शादी को लेकर परिवार में बातचीत शुरू हुई थी.

पूर्व मुख्यमंत्री के पोते हैं संदीप सिंह

बता दें कि संदीप सिंह पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल कल्याण सिंह के पोते हैं. वे राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं. संदीप के पिता राजवीर सिंह भी सासंद रह चुके हैं. वहीं संदीप सिंह भी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री के पद पर बने हुए हैं.

बताया जा रहा है कि संदीप सिंह के साथ उनके छोटे भाई की भी शादी होने जा रही है. उनके छोटी भाई सौरभ भी इसी मंडप में शादी के बंधन में बंधेंगे. दोनों भाइयों की शादी 27 नवंबर 2026 को दिल्ली में होगी. सीएम योगी आदित्यनाथ को भी इस शादी का न्योता दिया गया है.

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