Ballia News: बलिया में नाबालिग लड़की का अपहरण कर गैंगरेप, एक आरोपी गिरफ्तार
UP News: बलिया में नाबालिग किशोरी के अपहरण और रेप के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हथियार भी बरामद किये हैं.
बलिया जिले के पकड़ी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी से उसके एक रिश्तेदार और एक अन्य युवक ने कथित तौर पर अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया. पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.
पुलिस के अनुसार पकड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी 14 वर्षीय किशोरी 26 सितंबर की रात पड़ोसी के घर जन्म दिन समारोह में शामिल होने गई थी, वहां से घर लौटने के दौरान रास्ते में सुखपुरा थाना क्षेत्र के असेगा गांव निवासी राजा कुमार पासवान और एक अज्ञात युवक ने उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और एक सुनसान जगह पर लेकर उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया. उसने बताया कि घटना के बाद दोनों युवक फरार हो गए.
पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया केस
अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि मामले में किशोरी की मां की तहरीर पर पकड़ी थाना में राजा कुमार पासवान और एक अज्ञात युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 70(2) व 137 (2) (सामूहिक बलात्कार और अपहरण) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम में शनिवार को मुकदमा दर्ज किया गया. उन्होंने बताया कि आरोपी राजा पीड़ित किशोरी का रिश्तेदार है.
पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार
अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि ने बताया कि पुलिस ने शनिवार को आरोपी राजा कुमार पासवान को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस घटना में प्रयुक्त असलहे की बरामदगी के लिए उसे शनिवार रात बगहां पुलिया के समीप ले गई.
उन्होंने बताया कि आरोपी राजा कुमार पासवान ने पुलिया के नीचे छिपाये असलहे से पुलिस टीम पर हमला कर दिया जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई. दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि राजा को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने गिरफ्तार राजा के कब्जे से देशी तमंचा और कारतूस बरामद किया है तथा मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.
