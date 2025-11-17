बागपत में धर्म परिवर्तन का बड़ा खुलासा, पैसे का लालच देकर महिलाओं पर दबाव, 3 आरोपी गिरफ्तार

बागपत जिले के खिंदौड़ा गांव में लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में दो महिलाओं समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, खिंदौड़ा गांव के निवासी एवं बजरंग दल के पदाधिकारी विनोद की तहरीर पर यह कार्रवाई की गई. उन्होंने बताया कि विनोद ने तहरीर में आरोप लगाया है कि गांव के अर्जुन नामक व्यक्ति के मकान में कुछ लोगों की बैठक हो रही थी, जहां महिलाओं को एक-एक लाख रुपये का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा था.

सूत्रों के मुताबिक, विनोद का दावा है कि कुछ ग्रामीणों ने बैठक का वीडियो बनाकर उसे भेजा जिसमें एक युवक ईसाई धर्म के बारे में जानकारी देता और महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता हुआ नजर आ रहा है. उन्होंने बताया कि इस पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध जताया.

गिरफ्तार आरोपियों का विवरण

इस दौरान झारखंड के जमशेदपुर निवासी पूजा और रोहित तथा मेरठ के फलावदा निवासी ज्योति ने वहां से निकलने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया. पुलिस तीनों को हिरासत में लेकर सिंघावली अहीर थाने ले गयी जहां उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. तहरीर में आरोप लगाया गया कि बैठक में गरीब परिवारों की महिलाओं को बुलाया गया था और आर्थिक तंगी और बीमारियों के समाधान का दावा करते हुए धर्म परिवर्तन करने पर एक-एक लाख रुपये देने की बात कही गई थी.

तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने बताया कि गांव में लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया था. उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच जारी है. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.