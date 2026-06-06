ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में शुक्रवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. यहां एक 21 वर्षीय के युवक सागर यादव ने अपनी मां के साथ हुए मामूली विवाद के बाद उन पर चाकू से हमला कर दिया और फिर खुद पांचवीं मंजिल से नीचे छलांग लगा दी. अस्पताल पहुंचते ही युवक को मृत घोषित कर दिया गया.

मानसिक स्वास्थ्य समस्या से था ग्रस्त

मृतक सागर यादव मूल रूप से बिसरख के पतवाड़ी गांव का निवासी था और अपने माता-पिता व छोटे भाई के साथ सोसाइटी के टावर-1, फ्लैट नंबर 1804 में रहता था. पुलिस के अनुसार, सागर मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं था. शुक्रवार को किसी बात को लेकर उसकी मां से तीखी बहस हो गई. गुस्से में आकर सागर ने मां पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गईं.

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5वीं मंजिल से लगाई छलांग

हमला करने के तुरंत बाद सागर 18वीं मंजिल स्थित अपने फ्लैट से नीचे आया और सोसाइटी की पांचवीं मंजिल से छलांग लगा दी. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. थाना बिसरख पुलिस की टीम तुरंत पहुंची और घायल युवक को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मां सुरक्षित, पुलिस कर रही जांच

सागर की मां को लगी चोटें गंभीर नहीं हैं और वे खतरे से बाहर बताई जा रही हैं. उनका इलाज चल रहा है. थाना प्रभारी बिसरख ने बताया कि परिजनों और पड़ोसियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

प्रारंभिक जांच में मानसिक तनाव को ही इस दुखद घटना का कारण माना जा रहा है. इस घटना से पूरी सोसाइटी में सन्नाटा पसरा हुआ है. लोग इस दर्दनाक वारदात से स्तब्ध हैं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले में सभी पहलुओं की जांच की जाएगी.

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