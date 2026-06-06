वाराणसी में चोरों सूने घर को निशाना बना कर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. शिवपुर क्षेत्र में चोरों ने बेखौफ होकर करोड़ों रुपये के गहने पार कर फरार हो गए. बताया गया कि घटना के वक्त पीड़ित परिवार अपने परिजनों के तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना गया था. चोरी की इतनी बड़ी वारदात होने के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति है. हालांकि, पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज करके जल्द से जल्द मामले का पर्दाफाश करने का आश्वासन दिया है.

घटना के संबंध में एबीपी लाइव को वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार, वाराणसी के शिवपुर स्थित गणेशपुर इलाके में रहने वाले विनोद कुमार सिंह के घर पर चोरों ने नजर बनाए रखी थी. 1 जून को जब विनोद कुमार सिंह के घर वाले पटना स्थित अपने परिजन के घर तेरहवीं कार्यक्रम के लिए गए उसी दौरान उनके घर में करीब तीन व्यक्तियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया.

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CCTV कैमरे को निष्क्रिय कर वारदात को दिया अंजाम

वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से यह भी बताया गया कि इस दौरान चोरो ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी निष्क्रिय कर दिया. आसपास के लोगों द्वारा इसकी सूचना विनोद कुमार सिंह के परिवार को दी गई. घर में चोरी की सूचना पर विनोद कुमार सिंह अपने परिवार के साथ पटना से वाराणसी आए, जब वह लोग घर लौटे तो मौके की स्थिति देख उनके होश उड़ गए.

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डेढ़ करोड़ का गहना, करीब 2 लाख कैश गायब

इस घटना को लेकर वाराणसी पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई है .पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में आरोपियों को दबोच लिया जाएगा. शिकायत के अनुसार करीब डेढ़ करोड़ का कीमती गहना जिसमें अंगूठी मंगलसूत्र सोने का चैन और 1.90 लाख से अधिक कैश रुपया शामिल है.

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