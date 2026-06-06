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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGhaziabad News: सूर्या हत्याकांड के बाद इलाके में एक्शन तेज, दो और मदरसे सील

Ghaziabad News: सूर्या हत्याकांड के बाद इलाके में एक्शन तेज, दो और मदरसे सील

Ghaziabad Surya Murder Case: सूर्या हत्याकांड और CM योगी की चेतावनी के बाद गाजियाबाद में इंदिरापुरम के कनावनी और लोनी के अशोक विहार में दो मदरसे सील किए गए हैं.

By : विपिन तोमर | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 06 Jun 2026 08:31 PM (IST)
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गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त चेतावनी के चलते गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन ने अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. शुक्रवार को एक दिन में दो मदरसों को सील किया गया.

इंदिरापुरम के बाद लोनी में कार्रवाई

थाना लोनी क्षेत्र के अशोक विहार कॉलोनी में संचालित अवैध मदरसा “कशिफुल उलूम” को अल्पसंख्यक अधिकारी और एसडीएम लोनी की मौजूदगी में भारी पुलिस बल के साथ खाली कराकर सील कर दिया गया. इससे पहले दिन में इंदिरापुरम के कनावनी गांव में भी एक अवैध मदरसे को सील किया गया था.

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पहले भी कई मदरसों पर हुई कार्रवाई

कुछ दिन पहले कल्लुगढ़ी में एक मदरसे को ध्वस्त किया गया था, जबकि खोड़ा क्षेत्र में दो मदरसों को पहले ही सील किया जा चुका है. प्रशासन का कहना है कि ये सभी मदरसे बिना अनुमति के चलाए जा रहे थे और इनमें उचित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा था.

CM योगी के आदेश के बाद एक्शन

यह कार्रवाई सूर्या हत्याकांड के बाद जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान का हिस्सा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अवैध मदरसों, मकानों और निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे. गाजियाबाद पुलिस अब नियमित रूप से ऐसे स्थानों की जांच कर रही है, जहां बिना अनुमति के धार्मिक या शैक्षणिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं.

प्रशासन का दावा है कि केवल उन मदरसों पर कार्रवाई हो रही है जो नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे हैं. स्थानीय लोगों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. पुलिस और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में की जा रही है और आगे भी अवैध मदरसों तथा संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी.

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Published at : 06 Jun 2026 08:31 PM (IST)
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Ghaziabad News UP NEWS Surya Murder
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