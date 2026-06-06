कप्तानी छिनने के बाद पहली बार बोले सूर्यकुमार यादव, वैभव सूर्यवंशी के लिए भेजा खास मैसेज

सूर्यकुमार यादव के हाथों से कप्तानी जा चुकी है और टीम से भी ड्रॉप हो गए हैं. BCCI के इस बड़े फैसले पर सूर्यकुमार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए चुने गए स्क्वाड को शुभकामनाएं भेजी हैं. इसके साथ ही उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के लिए भी खास मैसेज भेजा है.

भारतीय टीम जून महीने के अंतिम सप्ताह में आयरलैंड दौरे पर जाएगी. उसके बाद जुलाई में टीम इंडिया वहीं से इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाएगी. इन दोनों सीरीज के लिए BCCI ने शुक्रवार को स्क्वाड की घोषणा की. सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर नए टी20 कप्तान बन गए हैं.

सूर्यकुमार यादव की प्रतिक्रिया

टीम से बाहर होने और कप्तान छिन जाने पर भी सूर्यकुमार यादव ने सकारात्मकता का उदाहरण पेश किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर 2 स्टोरी अपडेट की हैं. पहले उन्होंने भारतीय स्क्वाड की तस्वीर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा - इस प्रतिभाशाली टीम को आने वाली चुनौतियों के लिए शुभकामनाएं.

टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा कि खराब फॉर्म सूर्यकुमार के टीम से बाहर होने की एक मुख्य वजह रही. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी सूर्या केवल एक अर्धशतक लगा पाए थे. उससे पहले कई सीरीज में सूर्या बुरी तरह फ्लॉप हुए थे.

वैभव सूर्यवंशी को भेजा खास मैसेज

15 साल के वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम इंडिया में चुने गए हैं. वैभव ने चयन होते ही इतिहास रच दिया, क्योंकि वे भारतीय क्रिकेट टीम में चुने गए इतिहास के सबसे युवा क्रिकेटर हैं.

सूर्यकुमार यादव ने वैभव को खास संदेश देकर लिखा - तुमने यह मौका मेहनत के दम पर कमाया है. तुम्हारे आने वाले सफर को देखने के लिए उत्साहित हूं.

Suryakumar Yadav Latest Instagram story.❤️



That's how you get the respect in people's hearts, even after getting dropped from the team after winning T20 WC he is happily accepting everything.



There was a time when Virat Kohli used to cry and defame BCCI and bring politics into… pic.twitter.com/fMYvk1NzLM — Courageous (@CourageousRo) June 6, 2026

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