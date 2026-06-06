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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'मेरा हाथ पकड़ा और खींचा...', प्रोड्यूसर पर FIR मामले पर शिल्पा शिंदे ने तोड़ी चुप्पी

'मेरा हाथ पकड़ा और खींचा...', प्रोड्यूसर पर FIR मामले पर शिल्पा शिंदे ने तोड़ी चुप्पी

Shilpa Shinde Video: शिल्पा शिंदे इन दिनों सैक्सुअल हैरेसमेंट के झूठे आरोपों को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच उन्होंने प्रोड्यूसर पर FIR मामले पर चुप्पी तोड़ी और कहा, 'झूठी खबरें मत फैलाओ.'

By : राहुल यादव | Updated at : 06 Jun 2026 08:52 PM (IST)
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टीवी सीरियल 'भाभीजी घर पर हैं' फेम एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे इन दिनों विवादों की वजह से चर्चा में हैं. अभिनेत्री टीवी शो के निर्माता पर झूठे आरोपों को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्होंने हाल ही में हर्ष लिंबाचिया के शो में 'भाभीजी घर पर हैं' के निर्माता संजय कोहली पर सैक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था हालांकि, बाद में उन्होंने इसे गलत बताया था, जिसके बाद मामला काफी गरमा गया. ऐसे में अब अभिनेत्री ने एफआईआर वाले मामले पर रिएक्शन दिया है.

दरअसल, झूठे आरोपों के बीच शिल्पा शिंदे ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें वो लाइव वीडियो में प्रोड्यूसर पर FIR वाले आरोप उन्होंने प्रतिक्रिया दी और बताया कि लोगों ने उनके साथ क्या क्या किया ये भी उन लोगों को बोलना पड़ेगा क्योंकि जैसे को तैसा होता है.

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शिल्पा शिंदे ने शेयर किया लाइव वीडियो

वीडियो में शिल्पा शिंदे कहती हैं, 'मुझे व्लॉग शुरू करना पड़ेगा जल्द ही क्योंकि लोगों को ज्ञान की जरूरत पड़ती है और लॉ का ज्ञान देने के लिए जरूर आऊंगी. मेरा दो दिन का कोर्स ज्वॉइन करना पड़ेगा. सैक्सुअल हैरेसमेंट को जो हिंदी में डिस्क्राइब करके जो रेप-रेप, शारीरिक शोषण बोल रहे हो ना उसको मैं मोटा-मोटा बता दूं.लॉ में अगर आर्टिस्ट मुझे टच करता है और मुझे वो फील होता है कि गंदा टच होता है तो उसके ऊपर भी मैं सैक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर सकती हूं.'

शिल्पा शिंदे ने कसा तंज

वो आगे कहती हैं, 'आपको तो पैसे मिले हैं. ये आपकी रोजी रोटी है तो प्लीज अपना काम कीजिए लेकिन सही ढंग से कीजिए.'  वो आगे सरकैस्टिक तरीके से बोलती हैं, '9 साल से संजय कोहली पर कितने जुल्म हुए हैं. कैसे उस इंसान ने अपनी जिंदगी के 9 साल बिताए हैं. उसके घर वालों के साथ प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने बैन कर दिया. कैसे जीया. क्या हुआ उसका? इसलिए मेरे अंदर से सच्चाई के कीड़ बाहर आए और मैं सच्चाई बोल दी. उसे छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, उसे जाने दीजिए. भूल जाइए.'
 
'उस वक्त इसलिए ही तो मुझे शायद बोलने से मना किया कि सच क्या है मैं बोल दूं. इसलिए मैं बोलती हूं कि अगर ये झूठ था तो उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया. मैं किसी एक इंसान को अभी जिम्मेदार नहीं ठहरा रही लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया ये भी उन लोगों को बोलना पड़ेगा क्योंकि जैसे को तैसा तो बनता है.'

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शिल्पा शिंदे ने एफआईआर का किया जिक्र

वो एफआईआर का जिक्र करते हुए कहती हैं, 'जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं. वो लोग जाकर पता करें कि जो एफआईआर मैंने की थी उसमें क्या लिखा था. मैंने उसमें साफ-साफ लिखा था कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींचा. वो तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है वो करने की वैसे तो मेरे साथ. कोई नहीं कद्दू कटेगा तो सबमें बटेगा. पैसे के लिए काम करते हैं तो पैसे थोड़ा खर्च कीजिए मैं ज्ञान दूंगी.'

 
 
 
 
 
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झूठी अफवाहें फैलाना बंद करो- शिल्पा शिंदे

अंत में एक्ट्रेस ने कहा, 'अपनी पीआर जॉब करते रहिए लेकिन गलत अफवाहें फैलाना बंद करो. सैक्सुअल हैरेसमेंट वो अनवेलकम व्यवहार होता है, जिसमें इंसान असहज, अपमानित और आहत महसूस करता है. बिना परमिशन के शारीरिक संपर्क और यौन कमेंट्स, जोक्स और असहज मैसेज फोटो, बार-बार बिना परमिशन के सैक्सुअल संबंध बनाने की कोशिश, गंदे ईशारे करना होता है. इसलिए अपनी मनगढंत थ्योरी फैलाना बंद करो.'

शिल्पा शिंदे की हो रही निंदा

गौरतलब है कि शिल्पा शिंदे के झूठे आरोप लगाने की बात को स्वीकार करने के बाद उन्हें कड़ी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी. इसमें पूजा बेदी से लेकर हिना खान तक का नाम शामिल है, जिन्होंने उनकी निंदा की. शुक्रवार को ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने इंस्टाग्राम पर एक बयान भी जारी किया था, जिसमें कहा था, 'शिल्पा के 'भाभीजी घर पर हैं' के निर्माता संजय कोहली के खिलाफ यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाने की बात स्वीकार करना पूरे बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए चिंता का विषय है.'

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 06 Jun 2026 08:42 PM (IST)
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