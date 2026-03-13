बदायूं: हर्षित की मां का आरोप- आरोपी ठाकुर, इसलिए कार्रवाई नहीं, अखिलेश ने पोस्ट किया वीडियो

उत्तर प्रदेश स्थित बदायूं में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम पंप के प्रबंधक हर्षित मिश्रा की मां ने दावा किया है कि चूंकि आरोपी की जाति ठाकुर है इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. बदायूं में मृतक की मां के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया साइट एक्स पर वायरल है. अब इसी वायरल वीडियो को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है.

सपा चीफ ने एक्स के अपने आधिकारिक अकाउंट पर 1 मिनट 41 सेकेंड का वीडियो साझा करते हुए लिखा- सत्ता सजातीयों के पक्षपाती मोह ने सत्ताधीशों को धृतराष्ट्र बना दिया है.

वीडियो में मृतक की मां ने दावा किया है कि आरोपी एक होटल में रुके थे. इससे पहले भी झगड़ा किया था. कल भी मेरे बेटे से बात हुई थी. हमने शिकायत की थी. एसपी, डीएम, विधायक सबके पास गए. अधिकारी परसों से आए हुए थे. जब मर्डर हुआ तो सब निकल गए. उनमें से किसी को खरोंच नहीं आई मेरे बच्चे को ही खरोंच क्यों आई. सब ठाकुर हैं, भाई बंधु सब उनके हैं. सिक्योरिटी वाले ने कुछ नहीं किया, सबको अंदर जाने दिया. किसी ने कुछ नहीं सुना. एसपी के पास भी गए. हमें न्याय दिलाओ.

मृतक की मां के साथ मौजूद एक शख्स वीडियो में कह रहे हैं कि - जब प्रॉपर फुटेज है तो सब दिखाइए. हम तो मौजूद नहीं थे. लड़के ने पहले की कंप्लेंट कर रखी थी कि उसकी जान को खतरा है.

HPCL ने जारी किया बयान

उधर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने कहा है कि 12 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के बदायूं स्थित कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में अपने दो अधिकारियों- सुधीर गुप्ता, डिप्टी जनरल मैनेजर (प्लांट), और हर्षित मिश्रा, असिस्टेंट मैनेजर (सीबीजी)-के दुखद निधन से अत्यंत व्यथित है और गहरा शोक व्यक्त करता है . दोनों अधिकारी एचपीसीएल परिवार के सम्मानित सदस्य थे, जिन्होंने संगठन की सेवा समर्पण, पेशेवर दक्षता और ईमानदारी के साथ की . उनका अचानक और असामयिक निधन पूरे एचपीसीएल समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है . इस अत्यंत कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवारों, प्रियजनों और सहकर्मियों के साथ हैं . एचपीसीएल शोकाकुल परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है .

बदायूं हत्याकांड पर क्या बोली पुलिस?

वहीं क्षेत्राधिकारी उझानी डॉ0 देवेन्द्र कुमार ने कहा कि इस मामले में आरोपी अजय कुमार सिंह को अवैध तमंचे के साथ पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है.