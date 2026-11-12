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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'राम तो सभी के हैं', अखिलेश यादव के अयोध्या जाने पर बोले बाबा रामदेव

'राम तो सभी के हैं', अखिलेश यादव के अयोध्या जाने पर बोले बाबा रामदेव

बाबा रामदेव ने अखिलेश यादव को राहुल गांधी को भी अयोध्या ले जाने की सलाह दी. कहा- भगवान राम सबके हैं और मंदिर में पक्ष-विपक्ष सभी को दर्शन करने आना चाहिए.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 12 Nov 2026 12:20 PM (IST)
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योग गुरु बाबा रामदेव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि भगवान राम सबके हैं और हर किसी को राम मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए. रामदेव ने यहां तक कहा कि अखिलेश यादव को अपने साथ राहुल गांधी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं को भी अयोध्या ले जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि राम किसी राजनीतिक दल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे राष्ट्र की अस्मिता और चेतना हैं.

बाबा रामदेव ने अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को अयोध्या जाने और रामलला के दर्शन करने के फैसले पर कहा, "अगर अखिलेश जी मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि राम तो सभी के हैं. सबको मंदिर जाना चाहिए. मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी को भी अपने साथ ले जाएं और उनके जितने भी सहयोगी दल हैं, उन सभी को भी साथ जाना चाहिए."

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उन्होंने आगे कहा, "राम कोई राजनीतिक पुरुष नहीं हैं. राम राष्ट्र की अस्मिता हैं, राष्ट्र के प्राण हैं और राष्ट्र की चेतना हैं. इसलिए राम मंदिर में दर्शन के लिए पक्ष और विपक्ष, दोनों को आना चाहिए. राम निष्पक्ष हैं."

अखिलेश यादव ने भी कही थी दर्शन करने की बात

दरअसल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे. अपने दौरे को लेकर अखिलेश यादव ने कहा था कि भगवान सबके हैं और हर धर्म में पूजा-पाठ और आराधना के अलग-अलग तरीके होते हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि वह केदारेश्वर के साथ मथुरा-वृंदावन भी जाएंगे.

अखिलेश यादव ने अपने बयान में PDA का जिक्र करते हुए कहा था कि पहले दर्शन और फिर आशीर्वाद लेने में आखिर बुराई क्या है? उनके इस बयान के बाद उनके अयोध्या दौरे को लेकर सियासी चर्चा भी तेज हो गई है.

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पवन पांडेय ने किया था दौरे का ऐलान

अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे की घोषणा समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडेय ने 7 नवंबर को एक कार्यक्रम के दौरान की थी. उन्होंने बताया था कि अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या पहुंचेंगे. 

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 12 Nov 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
Baba Ramdev Akhilesh Yadav UP NEWS
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