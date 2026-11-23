उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सक्रियता तेज कर दी है. पार्टी की वर्चुअल बैठक में सांसदों, विधायकों और विधान परिषद् सदस्यों को जनसंपर्क अभियान के तहत चौपाल लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

बीजेपी विधायकों को 5 दिसंबर तक अपनी-अपनी विधानसभा में 50 चौपाल करने का लक्ष्य दिया गया है, जबकि सभी सांसदों को अपनी लोकसभा क्षेत्र में 10 चौपाल लगाने का टास्क मिला है. यानी अगर इस टास्क को 24 नवंबर से भी जोड़ें तो अगले 11 दिनों में नेताओं को यह टास्क पूरा करना है.

एमएलसी करेंगे चौपाल

जिन विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के विधायक नहीं हैं या जहां पार्टी कमजोर स्थिति में है, वहां एमएलसी चौपाल करेंगे. इसके अलावा बीजेपी के राज्यसभा सांसदों को भी कमजोर विधानसभा सीटों पर चौपाल लगाने की जिम्मेदारी दी गई है. यूपी में यह पूरा अभियान 5 दिसंबर तक चलेगा.

राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी श्री @TawdeVinod, प्रदेश अध्यक्ष श्री @mppchaudhary व प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री @idharampalsingh ने प्रदेश मुख्यालय, लखनऊ में आयोजित संगठनात्मक बैठक में सहभागिता की। https://t.co/w64CRexcXE — BJP Uttar Pradesh (@BJP4UP) November 23, 2026

वर्चुअल बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ SSR की भी समीक्षा की गई. बैठक में यूपी बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, धर्मपाल सिंह समेत पार्टी के सांसद और विधायक वर्चुअल माध्यम से जुड़े.