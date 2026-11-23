उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि 1995 बैच के IPS अधिकारी और वर्तमान DG आलोक सिंह को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) का अध्यक्ष बनाया जा सकता है. UPPSC प्रदेश में PCS समेत विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है. आलोक सिंह की IPS सेवा से सेवानिवृत्ति जनवरी 2027 में प्रस्तावित है. यदि उन्हें आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है, तो वे 62 वर्ष की आयु सीमा तक, यानी लगभग दो साल तक इस पद पर रह सकते हैं.

आलोक सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं. उन्होंने B.Sc. (फिजिक्स एवं मैथ्स), M.A. (इकोनॉमिक्स) और M.B.A. (मार्केटिंग एवं फाइनेंस) की डिग्री हासिल की है. उन्होंने 4 सितंबर 1995 को भारतीय पुलिस सेवा में प्रवेश किया था.

वर्तमान में आलोक सिंह DG रैंक पर कार्यरत हैं. वह फिलहाल तैनाती DG/PAC मुख्यालय और DG SSF के रूप में सेवाएं दे रहे हैं. उनकी वर्तमान पोस्टिंग 21 मई 2026 को हुई थी.

आलोक सिंह मिल चुके हैं कई सम्मान

आलोक सिंह को पुलिस सेवा में उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिल चुके हैं. इनमें 17 नवंबर 2003 को पुलिस मेडल, 26 जनवरी 2012 को राष्ट्रपति पुलिस पदक, 15 अगस्त 2017 को DG कमेंडेशन डिस्क (सिल्वर), 15 अगस्त 2019 को DG कमेंडेशन डिस्क (गोल्ड), 2020 में उत्कृष्ट सेवा पदक, 26 जनवरी 2021 को DG कमेंडेशन डिस्क (प्लैटिनम), 15 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 15 अगस्त 2026 को गृह मंत्रालय की ओर से अति उत्कृष्ट सेवा पदक शामिल हैं.

यदि आलोक सिंह की UPPSC अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होती है, तो यह सियासी चर्चा का विषय भी बन सकता है. हालांकि, उनकी नियुक्ति को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है.