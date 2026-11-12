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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए गुड न्यूज़, सेक्टर 51 से गौर चौक तक दौड़ेगी एक्वा लाइन

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए गुड न्यूज़, सेक्टर 51 से गौर चौक तक दौड़ेगी एक्वा लाइन

नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच एक्वा लाइन के विस्तार को मंजूरी मिल गई है. इसके बाद सेक्टर-51 से गौर चौक तक एक्वा लाइन मेट्रो दौड़ेगी. करीब 8.4 किमी. लंबे रूट पर 5 नए एलिवेटेड स्टेशन बनेंगे.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Updated at : 12 Nov 2026 11:27 AM (IST)
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नोएडा-ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लाखों लोगों के लिए गुड न्यूज है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार को आधिकारिक मंजूरी दे दी है. अब नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 यानी गौर चौक तक सीधे मेट्रो दौड़ेगी. इस फैसले से न सिर्फ इस इलाके में जाम से मुक्ति मिलेगी बल्कि, दिल्ली आना-जाना भी आसान हो जाएगा. 

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तेजी से बढ़ते रिहायशी और कमर्शियल इलाकों की सबसे बड़ी जरूरत थी—पब्लिक ट्रांसपोर्ट. कैबिनेट के इस फैसले के साथ 8.4 किलोमीटर से लंबे इस नए रूट पर करीब 2,390 करोड़ खर्च किए जाएंगे. इसमें पांच नए एलिवेटेड स्टेशन तैयार होंगे, जिससे हर दिन सफर करने वाले हजारों दैनिक यात्रियों को सीधी राहत मिलेगी.

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सेक्टर-61 स्टेशन से जुड़ेगी मेट्रो

इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी है, नोएडा सेक्टर-61 का इंटरचेंज स्टेशन. एक्वा लाइन का यह स्टेशन दिल्ली मेट्रो (DMRC) की ब्लू लाइन के सेक्टर-61 स्टेशन से सीधे जुड़ेगा. यानी ग्रेटर नोएडा वेस्ट के मुसाफिर अब बिना किसी रुकावट के सीधे दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों और आईजीआई एयरपोर्ट तक का सफर मेट्रो से ही तय कर सकेंगे. इससे सड़कों पर गाड़ियों का दबाव घटेगा और प्रदूषण से भी राहत मिलेगी. 

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जल्द शुरू होगा योजना पर काम

सिर्फ इतना ही नहीं, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (NMRC) दो और विस्तार योजनाओं पर पूरी रफ्तार से काम कर रहा है. बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर-142 और डिपो से बोराकी मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब तक के लगभग 15.1 किलोमीटर लंबे रूट के लिए सिविल ठेकेदार का चयन भी पूरा हो चुका है, जिस पर काम जल्द शुरू होगा. 

इसके साथ ही NMRC को सिविल स्ट्रक्चरल डिजाइन में नवाचार के लिए 19वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है.

सालों के इंतजार के बाद आखिरकार ग्रेटर नोएडा वेस्ट की लाइफलाइन पटरी पर उतरने के लिए तैयार है. कैबिनेट की इस मंजूरी ने लाखों फ्लैट खरीदारों और नौकरीपेशा लोगों के रोजमर्रा के सफर को आसान बनाने का रास्ता साफ कर दिया है.

About the author रविन्द्र जयंत

रविन्द्र जयंत पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से सक्रिय हैं. बीते 9 वर्षों से एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले कई बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्राइम, सामाजिक और राजनीतिक खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. मास कम्युनिकेशन में पीजी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की है. नई जगहों की यात्रा करना पसंद है. मेल आईडी- ravijaint.86@gmail.com
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Published at : 12 Nov 2026 11:27 AM (IST)
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