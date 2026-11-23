उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत छूटे हुए मतदाताओं को नाम जुड़वाने और गलतियों में सुधार का एक और मौका मिलेगा. निर्वाचन आयोग 28 और 29 नवंबर को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाएगा. इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मतदाता सूची के साथ मौजूद रहेंगे.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 21 और 22 नवंबर को आयोजित विशेष अभियान में जो लोग अपने बूथ पर नहीं पहुंच सके, वे अगले अभियान दिवस में पहुंचकर मतदाता सूची में अपना और परिवार के सदस्यों का नाम जांच सकते हैं. सूची में नाम नहीं होने पर फॉर्म-6 भरकर आवेदन किया जा सकता है.

ऑनलाइन आवेदन की भी मिलेगी सुविधा

उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है. इसके लिए नागरिक सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in या ECINET मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है. नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 और मतदाता विवरण में संशोधन या पता बदलने के लिए फॉर्म-8 भरना होगा.

रविवार को प्रदेश के करीब 1.73 लाख बूथों पर विशेष अभियान चलाया गया. इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारियों और अन्य अधिकारियों ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने बीएलओ की उपस्थिति, मतदाता सूची और आवेदन फॉर्म की उपलब्धता के साथ पंजीकरण की स्थिति का जायजा लिया.

युवाओं और महिलाओं पर विशेष ध्यान

अभियान में युवाओं और महिलाओं के नए पंजीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया. साथ ही 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की पहचान और घर-घर संपर्क की प्रगति भी जांची गई. दोबारा कैंप लगाने से एक बार फिर छूट गए नामों को जुड़वाने का मौका मिलने जा रहा है. इससे काफी लोगों को राहत मिलेगी.

निर्वाचन अधिकारी की ओर से कहा गया कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अंतर्गत 22 नवंबर को प्रदेश के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान दिवस आयोजित किया गया.

इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मतदाता सूची एवं पर्याप्त संख्या में फार्मों (6, 7 एवं 8) के साथ सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उपस्थित रहे. नागरिकों को अपने और परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में जांचने तथा नाम न होने पर फॉर्म-6 भरकर पंजीकरण कराने के लिए जागरूक किया गया.

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