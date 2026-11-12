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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Politics: 217 से 1 हजार वोट तक... AIMIM की वजह से 2022 में ये सीटें हार गई थी सपा?

UP Politics: 217 से 1 हजार वोट तक... AIMIM की वजह से 2022 में ये सीटें हार गई थी सपा?

यूपी चुनाव 2027 से पहले AIMIM की भूमिका पर चर्चा तेज है. 2022 में मुस्लिम बहुल सीटों पर पार्टी को मिले वोटों ने कई सीटों पर सपा की हार के अंतर को पीछे छोड़ दिया था.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 12 Nov 2026 11:21 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM एक बार फिर सियासी चर्चा में है. आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के साथ गठबंधन की संभावनाओं के बीच समाजवादी पार्टी की चिंता बढ़ सकती है. इसकी एक बड़ी वजह 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं. उस चुनाव में AIMIM भले ही एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन कई सीटों पर उसे मिले वोटों ने सपा की हार के अंतर को लेकर सवाल खड़े किए थे.

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 20 फीसदी है. प्रदेश के 14 ऐसे जिले हैं, जहां मुस्लिम आबादी 30 फीसदी से ज्यादा है. इन जिलों में कुल 75 विधानसभा सीटें आती हैं. 2022 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी ने सबसे ज्यादा 38 सीटें जीती थीं. वहीं, समाजवादी पार्टी को 30 सीटों पर जीत मिली थी. राष्ट्रीय लोकदल (RLD) के खाते में 6 और अपना दल (सोनेलाल) को एक सीट मिली थी.

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इन आंकड़ों से साफ है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था. वहीं, सपा को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी. अब 2027 में इन सीटों पर होने वाली लड़ाई काफी दिलचस्प हो सकती है.

2022 में AIMIM को मिले थे 4.51 लाख वोट

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 95 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. हालांकि पार्टी किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई और सभी 95 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी.

इसके बावजूद AIMIM को प्रदेश में कुल 4,50,929 वोट मिले थे. यानी पार्टी को करीब 0.49 फीसदी वोट हासिल हुए थे. चुनावी नतीजों में ऐसी 15 सीटें सामने आईं, जहां AIMIM को मिले वोट सपा की हार के अंतर से ज्यादा थे. इनमें कुछ सीटें ऐसी भी थीं, जहां हार का अंतर बेहद कम था.

217 वोट से लेकर 1 हजार वोट तक से हारी सपा

2022 के चुनाव में कई सीटों पर सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी. बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट पर सपा महज 217 वोटों से हार गई थी, जबकि यहां AIMIM को 8,541 वोट मिले थे. रामनगर सीट पर भी सपा को 261 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था. यहां AIMIM के उम्मीदवार को 4,940 वोट मिले थे.

सुल्तानपुर विधानसभा सीट पर सपा 1,009 वोटों से हार गई थी, जबकि AIMIM को 5,251 वोट मिले थे. औराई सीट पर हार का अंतर 1,647 वोट था और AIMIM को 2,190 वोट मिले थे. इसी तरह शाहगंज में सपा 719 वोटों से निषाद पार्टी के उम्मीदवार से हार गई थी, जबकि AIMIM को 8,128 वोट मिले थे. इन सीटों पर AIMIM को मिले वोटों की संख्या सपा की हार के अंतर से काफी ज्यादा थी.

मुस्लिम बहुल सीटों पर भी AIMIM की मौजूदगी

ऐसी कई दूसरी विधानसभा सीटें भी थीं, जहां सपा को हार मिली और AIMIM के उम्मीदवारों को हजारों वोट हासिल हुए. सहारनपुर की नकुड़ सीट पर सपा 315 वोटों से हारी, जबकि AIMIM को 3,593 वोट मिले. मुरादाबाद नगर में सपा की हार का अंतर 782 वोट था और AIMIM को 2,661 वोट मिले थे.

हस्तिनापुर में सपा 7,312 वोटों से हारी और AIMIM को 4,290 वोट मिले. बहराइच में सपा की हार का अंतर 4,078 वोट था, जबकि AIMIM को 2,240 वोट मिले. पयागपुर में भी सपा 12,056 वोटों से हारी और AIMIM को 3,586 वोट मिले थे.

2027 में सपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनेगी AIMIM?

2027 के चुनाव में AIMIM की भूमिका इस बात पर निर्भर करेगी कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है और उसे कितना जनसमर्थन मिलता है. अगर ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बहुल सीटों पर मजबूती से उम्मीदवार उतारती है तो सपा के सामने वोटों के बंटवारे की चुनौती खड़ी हो सकती है.

ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन को मिलेगा सपा नेता का साथ या नहीं? आगे की रणनीति पर सबकी निगाहें

खासकर उन सीटों पर मुकाबला दिलचस्प होगा, जहां बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर रहती है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या AIMIM और आजाद समाज पार्टी का संभावित गठबंधन 2027 में सपा के मुस्लिम-दलित वोट समीकरण को प्रभावित करेगा या फिर अखिलेश यादव अपनी रणनीति से इस चुनौती को संभाल लेंगे?

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 12 Nov 2026 11:21 AM (IST)
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