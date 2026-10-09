आजमगढ़: BJP नेता आपस में भिड़े, धक्का-मुक्की, मारपीट तक पहुंचा मामला

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रविवार को भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में एक बैठक के दौरान हंगामा हो गया और बीजेपी ज़िलाध्यक्ष और भाजपा नेता आपस में ही भिड़ गए. विवाद कार्यक्रम के दौरान मंच से बीजेपी के वरिष्ठ नेता का नाम नहीं लिए जाने पर शुरू हुआ. जहां देखते ही देखते दो पक्षों या दो गुटों में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए और मामला धक्का-मुक्की तक पहुंच गया.

कार्यक्रम में मौजूद किसी शख्स ने इस घटना का एक वीडियो भी बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद ये मामला सुर्खियों में आ गया है. लोग बीजेपी नेताओं के बीच विवाद को लेकर कई तरह की बयानबाजी कर रहे हैं.

बीजेपी के कार्यक्रम में आपस में भिड़े पार्टी नेता

दरअसल आजमगढ़ के बागेश्वर नगर स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल पूरे होने और अन्य तैयारियों को लेकर बैठक बुलाई गई थी, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष, एमएलसी और जिला प्रभारी डॉ. धर्मेंद्र सिंह मौजूद थे. बताया जा रहा कि इसी दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंच से भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का नाम नहीं लिया गया, इस पर उनके समर्थकों ने आपत्ति जताई.

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एक दूसरे से धक्का-मुक्की और मारपीट

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इसी बात को लेकर भाजपा के जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह तथा भाजपा नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के बीच तीखी बहस हो गई और बात एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की और मारपीट तक पहुंच गई. भाजपा कार्यकर्ता और मौके पर मौजूद अन्य पदाधिकारियों ने किसी तरह इस मामले को शांत कराने की कोशिश की लेकिनस दोनों नेताओं के समर्थक आमने-सामने आ गये.

इस घटना को लेकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी में गुटबाजी किस तरह हावी है. इस मामले में वहां मौजूद रहे धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान ही हंगामे की तैयारियां की जा रही थी, कुछ लोगों ने साजिश के तहत हंगामा किया. हमारी कोशिश रहेगी कि सबको लेकर एक दिशा में कमल खिलाएंगे. वहीं अनुशासनहीनता को लेकर उन्होंने कहा कि इसका समाधान बैठकर निकाला जाएगा.

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