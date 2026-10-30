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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडस्वामी प्रसाद मौर्य की INDIA अलायंस में एंट्री पर अखिलेश की दो टूक, 'नहीं शामिल हो सकते'

स्वामी प्रसाद मौर्य की INDIA अलायंस में एंट्री पर अखिलेश की दो टूक, 'नहीं शामिल हो सकते'

सपा चीफ अखिलेश यादव ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी चुनाव में इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होंगे. 

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 30 Oct 2026 04:11 PM (IST)
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अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में ठन सकती है.  सपा चीफ अखिलेश यादव ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि स्वामी, इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होंगे.  लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे गठबंधन में नहीं शामिल हो सकते. हमारी सीट की गिनती में नहीं शामिल हो सकते. क्यों आप बेवजह बहस छेड़ते हैं. इग्नोर करो.

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बता दें 3 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी. मुलाकात के बाद गौतम स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल ने गठबंधन, उत्तर प्रदेश में नेतृत्व और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत की जानकारी दी थी. स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने का फिलहाल कोई सवाल नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन के हिस्से के रूप में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी.

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कांग्रेस ने क्या कहा था?

स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि देश और उत्तर प्रदेश में जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार विफल रही है. उन्होंने बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों की भर्ती, आउटसोर्सिंग, आरक्षण, गरीबी और सरकारी स्कूलों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा था कि सरकारी नौकरियों की भर्ती बंद होने से एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के आरक्षण पर भी असर पड़ा है. प्रदेश में वह पहले से संघर्ष कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी देश स्तर पर इन मुद्दों को उठा रहे हैं. 

वहीं, कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी को देश का चेहरा बताते हुए उनके साथ मिलकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की इच्छा जताई है. यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे और उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन में रहेगी. 2027 के विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी. भविष्य में पार्टी के कांग्रेस में विलय का फैसला स्वामी प्रसाद मौर्य को करना है.

Published at : 30 Oct 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Up News Swami Prasad Maurya Up Polititcs
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