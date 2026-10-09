UP SIR: छूटे वोटरों को जोड़ने के लिए चलेगा विशेष अभियान, घर-घर जाएंगे BLO

उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी (एसआईआर) में 16 लाख से ज्यादा रहस्यमयी वोटर जोड़े जाने के दावों को लेकर सियासी घमासान मच गया है. इस बीच राज्य चुनाव आयोग ने एसआईआर में छूटे वोटर्स को लेकर बड़ा ऐलान किया हैं. जिसके तहत मतदाता सूची में छूटे हुए वोटरों के नाम जोड़ने के लिए अब एक विशेष अभियान चलाया जाएगा. इस संबंध में आयोग द्वारा 8 अक्टूबर को आदेश जारी कर दिया गया है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमे SIR-2026 के बाद छूटे वोटरों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान किया है. जिसमें एक जनवरी 2027 को आधार मानते हुए पहली बार वोट करने वाले युवाओं पर विशेष फोकस रहेगा. ताकि वो भी आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में वोट डाल सकें.

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चुनाव आयोग चलाएंगे विशेष अभियान

यूपी राज्य चुना आयोग में इस संबंध में बुधवार को एक बैठक की गई, इस बैठक में उन मतदाताओं को लेकर चर्च की गई जिनका नाम एसआईआर के बाद बनी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया है. इस बैठक में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए. चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रहकर सहयोग देने की मांग की है.

विधानसभा स्तर पर ERO सभी राजनीतिक दलों को अभियान की जानकारी देंगे. इस बैठक में फोटोग्राफ और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए गए हैं. जानकारी के मुताबिक जल्द ही यूपी में मतदाता सूची में छूटे और फर्स्ट टाइम वोटरों के नाम जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा. बीएलओ घर-घर जाकर ऐसे मतदाओं की खोज करेंगे और उनका नाम मतदाता सूची में डलवाएंगे.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिनवा ने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए बूथ स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे. जो लोग रात में शेल्टर होम में रहते हैं या लेबर कॉलोनियों और वंचित लोगों के नाम जोड़ने के लिए विशेष रुप से कैंप लगाए जाएंगे. लोगों को जागरुक किया जाएगा ताकि एक भी पात्र मतदाता का नाम वोटर लिस्ट ने छूटे.