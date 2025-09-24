समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम व सपा चीफ अखिलेश यादव पर बड़ा बयान दिया है. आजम खान ने अखिलेश यादव को लेकर कहा है कि, वह बड़ी पार्टी के बड़े नेता है, मेरे जैसे छोटे आदमी के बारे में बात की, ये उनका बढ़प्पन है. दूसरे पार्टी में जाने के सवाल पर आजम खान ने कहा कि, "हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज है. लोग प्यार करे और इज़्ज़त करे, मैं कोई बिकाऊ नहीं हूँ."

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा, "जहां तक मुकदमों का सवाल है उन मुकदमों में अगर कोई दम होता तो मैं आज बाहर नहीं दिखता. छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है. एक दिन मैं बेदाग हो जाऊंगा."

जो लोग मुझे नहीं जानते थे, वह भी जानने लगें- आजम खान

सपा नेता आजम खान ने काफिले में गाड़ियों के चालान पर बोलते हुए कहा है कि, "मैं कुछ नहीं कहूंगा, कहूंगा तो पता नहीं क्या क्या सजा और मिलेगी. जो लोग मुझे देश भर में नहीं जानते थे वो भी मुझे जानने लगे."

अखिलेश यादव के जेल में नहीं मिलने जाने पर क्या कहा?

मीडिया ने जब आजम खान से पूछा कि अखिलेश यादव आपसे मिलने जेल में कभी नहीं आए हैं तो इस पर आजम खान ने कहा कि, "5 वर्ष से छोटी सी कोठरी में रहते रहते सारे एहसास ही मर गए, किसी का इंतजार ही नहीं रहता."

आजम खान ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के सवाल पर कहा कि, "मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता. मुलायम जी जितने अजीज थे उतने ही अखिलेश भी है, भला चाहता हूँ उनका."

मैं खादिम और बड़ा सेवक हूं- आजम खान

मुरादाबाद के पूर्व सांसद व सपा नेता एसटी को लेकर आजम खान ने कहा, मैं अपनी पार्टी में टिकट नहीं दिलवा पाया, उनका टिकट कटवा दूंगा? मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ - मैं बड़ा खादिम हूँ, बड़ा सेवक हूँ.

