गोंडा में BJP विधायक और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के समर्थक भिड़े, जमकर हुई मारपीट और पत्थरबाजी

उत्तर प्रदेश के गोंडा में जीएसटी को लेकर हुई बैठक उस वक्त बवाल का अखाड़ा बन गई जब बीजेपी विधायक बावन सिंह और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भवानी भीख शुक्ला के समर्थक आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते माहौल गरमा गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर नारेबाजी शुरू हो गई. नारेबाजी के बाद स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पथराव और मारपीट होने लगी.

अचानक हुए इस हंगामे की वजह से सभागार में अफरातफरी का माहौल बन गया. दोनों पक्षों के समर्थकों ने लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से एक दूसरे पर हमला किया. गुस्साए लोगों के बीच पुलिस भी लाचार दिखाई दी. इस घटना में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. इनमें ब्लॉक प्रमुख के बेटे के भी चोटिल होने की सूचना है. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बीजेपी विधायक और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के समर्थक भिड़े

दरअसल गोंडा में जीएसटी की दरें कम करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी व संघ के कार्यकर्ता लगातार ब्लॉक स्तर पर व्यापारियों कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों के साथ धन्यवाद ज्ञापित कार्यक्रम कर रहे थे. इसी क्रम में सोमवार को कटरा ब्लॉक परिसर में बैठक बुलाई गई थी.

इस बैठक में जीएसटी में मिली छूट को लेकर के धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और कार्यक्रम के संयोजक भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विद्याभूषण द्विवेदी बनाए थे. विद्या भूषण द्विवेदी द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी. कार्यक्रम में ब्लॉक सभागार के अंदर कटरा बाजार से ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भवानी भीख शुक्ला उनके दोनों बेटे भी मौजूद थे

आपस में चले लाठी-डंडे और पथराव

इस बैठक के बीच में ही भाजपा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिध और बीजेपी विधायक दोनों के समर्थकों के बीच नारेबाजी को लेकर के पहले कहासुनी हुई. इसके बाद दोनों पक्षों आमने सामने आ गए. थोड़ी ही देर में बात हाथापाई से बढ़कर लाठी डंडे के साथ ईंट-पत्थर तक पहुंच गई.

इस घटना के बाद सभागार के बाहर भी अफरा-तफरी का माहौल हो गया. कई लोग ख़ुद को बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. इस भिड़ंत में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए है. जिनमें बीजेपी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि का बेटा भी शामिल हैं. उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटरा बाजार में भर्ती कराया गया है. बता दें कि बीजेपी विधायक बावन सिंह और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भवानी भीख शुक्ला के बीच काफी समय से सियासी रंजिश भी चल रही हैं.