हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोंडा में BJP विधायक और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के समर्थक भिड़े, जमकर हुई मारपीट और पत्थरबाजी

गोंडा में BJP विधायक और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के समर्थक भिड़े, जमकर हुई मारपीट और पत्थरबाजी

Gonda News: यूपी के गोंडा में जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बुलाई गई बैठक में बीजेपी विधायक और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले.

By : कृष्णा कुमार | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 24 Sep 2025 01:42 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोंडा में जीएसटी को लेकर हुई बैठक उस वक्त बवाल का अखाड़ा बन गई जब बीजेपी विधायक बावन सिंह और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि  भवानी भीख शुक्ला के समर्थक आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते माहौल गरमा गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर नारेबाजी शुरू हो गई. नारेबाजी के बाद स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पथराव और मारपीट होने लगी.

अचानक हुए इस हंगामे की वजह से सभागार में अफरातफरी का माहौल बन गया. दोनों पक्षों के समर्थकों ने लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से एक दूसरे पर हमला किया. गुस्साए लोगों के बीच पुलिस भी लाचार दिखाई दी. इस घटना में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. इनमें ब्लॉक प्रमुख के बेटे के भी चोटिल होने की सूचना है. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

बीजेपी विधायक और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के समर्थक भिड़े

दरअसल गोंडा में जीएसटी की दरें कम करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी व संघ के कार्यकर्ता लगातार ब्लॉक स्तर पर व्यापारियों कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों के साथ धन्यवाद ज्ञापित कार्यक्रम कर रहे थे. इसी क्रम में सोमवार को  कटरा ब्लॉक परिसर में बैठक बुलाई गई थी. 

इस बैठक में जीएसटी में मिली छूट को लेकर के धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और कार्यक्रम के संयोजक भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विद्याभूषण द्विवेदी बनाए थे. विद्या भूषण द्विवेदी द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी. कार्यक्रम में ब्लॉक सभागार के अंदर कटरा बाजार से ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भवानी भीख शुक्ला उनके दोनों बेटे भी मौजूद थे

आपस में चले लाठी-डंडे और पथराव 

इस बैठक के बीच में ही भाजपा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिध और बीजेपी विधायक दोनों के समर्थकों के बीच नारेबाजी को लेकर के पहले कहासुनी हुई. इसके बाद दोनों पक्षों आमने सामने आ गए. थोड़ी ही देर में बात हाथापाई से बढ़कर लाठी डंडे के साथ ईंट-पत्थर तक पहुंच गई. 

इस घटना के बाद सभागार के बाहर भी अफरा-तफरी का माहौल हो गया. कई लोग ख़ुद को बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. इस भिड़ंत में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए है. जिनमें बीजेपी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि का बेटा भी शामिल हैं. उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटरा बाजार में भर्ती कराया गया है. बता दें कि बीजेपी विधायक बावन सिंह और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भवानी भीख शुक्ला के बीच काफी समय से सियासी रंजिश भी चल रही हैं.

Published at : 24 Sep 2025 01:42 PM (IST)
Tags :
BJP Up News Gonda News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लद्दाख के पूर्ण राज्य की मांग कर रहे Gen- Z, लेह में छात्रों- पुलिस की झड़प, CRPF की गाड़ी को लगाई आग
लद्दाख के पूर्ण राज्य की मांग कर रहे Gen- Z, लेह में छात्रों- पुलिस की झड़प, CRPF की गाड़ी को लगाई आग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ ने GST सुधार को लेकर दुकानदारों से की बात, कहा- यह स्वागत योग्य कदम
CM योगी आदित्यनाथ ने GST सुधार को लेकर दुकानदारों से की बात, कहा- यह स्वागत योग्य कदम
इंडिया
जम्मू कश्मीर और पंजाब की राज्यसभा सीटों के चुनाव की तारीख घोषित, देखें पूरा शेड्यूल
जम्मू कश्मीर और पंजाब की राज्यसभा सीटों के चुनाव की तारीख घोषित, देखें पूरा शेड्यूल
इंडिया
अपने मंत्रियों के घर क्यों रात गुजारता था अकबर? आपको नहीं पता होगा इसके पीछे का राज
अपने मंत्रियों के घर क्यों रात गुजारता था अकबर? आपको नहीं पता होगा इसके पीछे का राज
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लद्दाख के पूर्ण राज्य की मांग कर रहे Gen- Z, लेह में छात्रों- पुलिस की झड़प, CRPF की गाड़ी को लगाई आग
लद्दाख के पूर्ण राज्य की मांग कर रहे Gen- Z, लेह में छात्रों- पुलिस की झड़प, CRPF की गाड़ी को लगाई आग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ ने GST सुधार को लेकर दुकानदारों से की बात, कहा- यह स्वागत योग्य कदम
CM योगी आदित्यनाथ ने GST सुधार को लेकर दुकानदारों से की बात, कहा- यह स्वागत योग्य कदम
इंडिया
जम्मू कश्मीर और पंजाब की राज्यसभा सीटों के चुनाव की तारीख घोषित, देखें पूरा शेड्यूल
जम्मू कश्मीर और पंजाब की राज्यसभा सीटों के चुनाव की तारीख घोषित, देखें पूरा शेड्यूल
इंडिया
अपने मंत्रियों के घर क्यों रात गुजारता था अकबर? आपको नहीं पता होगा इसके पीछे का राज
अपने मंत्रियों के घर क्यों रात गुजारता था अकबर? आपको नहीं पता होगा इसके पीछे का राज
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
ओटीटी
बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने वाली महावतार नरसिम्हा को OTT पर इन दो फिल्मों ने पछाड़ा, ये हैं टॉप 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्में
बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने वाली महावतार नरसिम्हा को OTT पर इन दो फिल्मों ने पछाड़ा, ये हैं टॉप 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्में
लाइफस्टाइल
Abhishek Sharma House: पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
यूटिलिटी
वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए अब करना होगा ये काम, जान लें जरूरी बात
वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए अब करना होगा ये काम, जान लें जरूरी बात
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget