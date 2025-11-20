हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रामपुर जेल में कैदी नंबर 425 बने आजम खान, बेटे अब्दुल्ला बने 426, खाने में मिली दलिया, चना-चाय

रामपुर जेल में कैदी नंबर 425 बने आजम खान, बेटे अब्दुल्ला बने 426, खाने में मिली दलिया, चना-चाय

Azam Khan in Jail: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को रामपुर की जेल में कैदी नंबर 425 नंबर दिया गया है. अभी वो बैरक नंबर एक में हैं जहां दस दिन तक वो क्वारंटीन में रहेंगे.

By : उबैदुर रहमान | Updated at : 20 Nov 2025 03:33 PM (IST)
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जिला कारागार में बाकायदा जेल के गणना रजिस्टर (Gunna Register) में दर्ज कर लिया गया है. जेल अधीक्षक राजेश यादव के अनुसार. आजम खान को कैदी नंबर 425 और अब्दुल्ला आज़म को कैदी नंबर 426 आवंटित किया गया है.

आजम खान और उनके बेटे को रामपुर की जेल में दस दिनों के लिए बैरक नंबर-1 यानी क्वारंटीन बैरक में रखा गया है. जेल मैनुअल के तहत दोनों को भोजन और नाश्ते में दलिया, चना और चाय दी जा रही है. सीटी रजिस्टर के अनुसार दोनों के 425 और 426 कैदी नंबर दिया गया है. 

दोनों की मेडिकल जांच की गई

रामपुर जेल के अधीक्षक राजेश यादव ने कहा कि जेल में जब भी कोई नया कैदी आता है तो जेल मैन्युअल के मुताबिक आजम खान और अब्दुल्ला आजम का चिकित्सीय परीक्षण भी पूरा कर लिया गया है. स्वास्थ्य जांच के बाद ही उन्हें क्वारंटीन बैरक में शिफ्ट किया गया. उन्होंने जो भी मेडिकल हिस्ट्री बताई है उसके मुताबिक़ उपचार दिया जाता है.

जेल मैन्युअल के हिसाब से पूरी कार्रवाई

जेल अधीक्षक ने कहा कि रामपुर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से आदेश प्राप्त हो चुका है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि दोनों के संबंध में आगे की कार्यवाही पूरी तरह जेल मैनुअल के अनुसार की जाए. साथ ही आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आजम खान को जेल से स्थानांतरित करने से पहले अदालत से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

गौरतलब है कि सपा नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दु्ल्ला आज़म को रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने दो पैन कार्ड मामले में सात-सात साल की सज़ा और पचास-पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जिसके बाद दोनों को रामपुर जेल भेज दिया गया हैं जेल में उन्हें सामान्य कैदियों की तरह ही रखा जा रहा है. 

बता दें कि आजम खान 55 दिन पहले ही 23 सितंबर को 23 महीने जेल में बिताने के बाद सीतापुर जेल से ज़मानत पर रिहा हुए थे, लेकिन उनकी आजादी के सिर्फ 55 दिन ही रहे, जिसके बाद अब उन्हें पैन कार्ड मामले में फिर से जेल जाना पड़ा है. 

Published at : 20 Nov 2025 03:33 PM (IST)
इंडिया
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
बिहार
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
इंडिया
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
बॉलीवुड
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
Bihar CM Oath: CM बनने के बाद Nitish Kumar को PM Modi ने दी बधाई | PM Modi- Nitish
Bihar CM Oath: बिहार की जनता को Nitish-Modi का संदेश | Bihar News
Bihar CM Oath:10 वीं बार CM की कुर्सी पर Nitish का नाम | Bihar News
Bihar CM Oath: Nitish की लीडरशिप से विपक्ष क्यों डरता है? | Bihar News
Bihar CM Oath: वरिष्ठ पत्रकार ने बताया Nitish के मंत्री मंडल का पूरा फॉर्मूला | PM Modi- Nitish
