बस्ती: आयुष्मान भारत का आरोग्य मंदिर बंद, ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाओं का नहीं मिल रहा लाभ

उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल जगजाहिर है. लाख दावों के बाद भी स्थिति आदर्श नहीं हो पा रही है. जी हां कुछ यही हाल बस्ती जनपद के परशुरामपुर क्षेत्र में बने आयुष्मान भारत योजना के तहत संचालित मजगवा माफी गांव का आरोग्य मंदिर का है, जो पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा है. ग्रामीणों की कई शिकायतों के बाद भी अस्पताल का ताला सिर्फ कागजों में खुला. ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में आरोग्य मंदिर के स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर हमेशा ताला लटका रहता है और यहां कोई भी स्वास्थ्यकर्मी मौजूद नहीं होता.

स्थानीय मरीज़ों को बिना इलाज के ही मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है और पूरा अस्पताल कबाड़ में तब्दील हो चुका है.

अस्पताल में गंदगी और झाड़ियों का अंबार

अस्पताल की बदतर स्थिति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बंद पड़े आरोग्य मंदिर के परिसर के चारों ओर जंगली झाड़ियां उग आई हैं. इतना ही नहीं, आरोग्य मंदिर के अंदर रखा समस्त सामान धूल फांक रहा है. परिसर में फैली यह अव्यवस्था और गंदगी, सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता की गवाही दे रही है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस स्थिति में उन्हें केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए यह सेंटर स्थापित किया गया था.

CMO ने कही जांच की बात

सीएमओ राजीव निगम के संज्ञान में जैसे ही मामला आया फिर वही रटा रटाया जवाब आ गया. सीएमओ ने कहा जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग ने कागजों में हरकत में आते हुए कार्रवाई शुरू भी कर दिया है. डीसीपीएम दुर्गेश मल ने पुष्टि की है कि बंद पड़े सेंटर के लिए जिम्मेदार कर्मियों पर कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को तुरंत लेटर जारी करते हुए उनका वेतन रोकने का आदेश भी दिया है. प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई शुरू होने के बाद, अब ग्रामीणों को जल्द से जल्द इस आरोग्य मंदिर के पुनः संचालन की प्रतीक्षा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली हो सके.

आरोग्य मंदिर पर इन्हें मिलता है इलाज

आरोग्य मंदिर मुख्य रूप से एक उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो लोगों को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करता है, जिसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, संचारी और गैर-संचारी रोगों का उपचार, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और आपातकालीन देखभाल शामिल है. आरोग्य मंदिरों में आवश्यक दवाओं और नैदानिक सेवाओं की सुविधा भी मुफ़्त प्रदान की जाती है. मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य देखभाल के साथ-साथ स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए अलग जगह की सुविधा भी उपलब्ध होती है. लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और सहयोग बढ़ाने के लिए आरोग्य मंदिरों में कल्याण गतिविधियां और स्थानीय उत्सव आयोजित किए जाते हैं.