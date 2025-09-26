उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिज़ाज बदल रहा है. पिछले कई दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहा, जिसकी वजह से सूरज की तपिश ने लोगों को परेशान कर दिया. उमस भरी गर्मी की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल था, इस बीच मौसम विभाग ने आज (26 सितंबर) प्रदेश के दोनों हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश के आसार जताए हैं.

प्रदेश में इन दिनों कहीं धूप और उमस भरी गर्मी तो कहीं हल्की बारिश की बौछारें पड़ रही हैं. मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के दोनों पश्चिमी और पूर्वी संभागों के कुछ जिलों में आज गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है. इस दौरान कई जिलों में में बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी.

आज इन जिलों में होगी बारिश

यूपी में आज ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, मीरजापुर और सोनभद्र में आज गरज चमक के साथ बारिश होगी. इन जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है. यहां कहीं-कहीं तेज बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है.

हमीरपुर, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, चंदौली, गाजीपुर, बलिया मऊ, संत रविदास नगर, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रयागराज और प्रतापगढ़ में आज एक या दो जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है, जबकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा.

यहां साफ रहेगा आसमान, गर्मी करेगी परेशान

26 सितंबर को नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, मेरठ, आगरा, लखनऊ समेत कई जिलों में आज मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है. यहां आसमान एकदम साफ रहेगा और चिलचिलाती गर्मी सताएगी. प्रदेश में इन दिनों अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के पार है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के करीब होगा. अगले पांच दिनों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.

आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने एक अक्टूबर तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है. IMD का कहना है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की वजह से यूपी में बारिश के आसार बने हुए हैं. 27 सितंबर को पश्चिमी यूपी में एक या दो जगह जबकि पूर्वी यूपी में कुछ जगहों पर बारिश होगी.

28-29 सितंबर को दोनों संभागों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं और पूर्वीं यूपी में कुछ जगहों पर बारिश होगी. दशहरा के बाद गर्मी कम होगी और धीरे-धीरे मौसम गुलाबी होने लगेगा.