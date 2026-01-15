हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'हनी सिंह समाज के लिए कलंक', सिंगर के दिल्ली में दिए विवादित बयान पर बोले अयोध्या के संत

'हनी सिंह समाज के लिए कलंक', सिंगर के दिल्ली में दिए विवादित बयान पर बोले अयोध्या के संत

UP News: महामंडलेश्वर विष्णु दास ने कहा कि हनी सिंह एक सिंगर हैं, लेकिन वे अपमानजनक और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हैं. उनकी यह मानसिकता समाज में गंदा संदेश भेज रही है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 15 Jan 2026 03:45 PM (IST)
Preferred Sources

मशहूर सिंगर हनी सिंह अपने एक शो के दौरान दिए बयानों के लिए विवादों में घिर गए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हनी सिंह दिल्ली की ठंड को लेकर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, जिसके बाद से वे सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं. अयोध्या के साधु-संतों ने हनी सिंह के बयानों पर आपत्ति जताते हुए उन्हें समाज के लिए कलंक बताया.

हनी सिंह के मामले में आईएएनएस ने अयोध्या के कुछ साधु संतों से बातचीत की गई. अयोध्या से सीताराम दास महंत ने बताया कि जिस तरह से दिल्ली की ठंड को लेकर हनी सिंह ने बयान दिया है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है.उनका बयान आपत्तिजनक और निंदनीय है. 

सिंगर ने अपने शो के दौरान जो दिल्ली के लोगों की भावना को आहत किया है, उन्हें तत्काल सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए.गायक का काम अच्छे गीत गाने से होता है, लेकिन हनी सिंह तो सारी मर्यादा की लांघ रहे हैं, वे अश्लीलता फैला रहे हैं जो कि बर्दाश्त से बाहर है. हनी सिंह समाज के लिए कलंक हैं. उन्होंने कहा कि जिस वक्त वे मंच से घटिया बयान दे रहे थे, तभी लोगों को मंच पर ही उन्हें सबक सिखाना चाहिए था. वे मशहूर सिंगर तो हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है. ये लोग सस्ती लोकप्रियता और पैसे के लिए समाज को गर्त में धकेल सकते हैं. माताओं-बहनों के लिए जो शब्द उन्होंने निकाले, वह पूरी तरह निंदनीय है.उन्हें दिल्ली के समाज से माफी मांगनी चाहिए.

महामंडलेश्वर विष्णु दास ने कहा कि हनी सिंह एक सिंगर हैं, लेकिन वे अपमानजनक और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हैं. उनकी यह मानसिकता समाज में गंदा संदेश भेज रही है. ऐसे लोगों को धार्मिक बातें करनी चाहिए, लेकिन वे अश्लीलता की बात करते हैं. मौसम तो कुदरत की देन है.ठंड को लेकर ऐसे बयान देना उचित नहीं है. उन्हें दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए. हम सभी साधु-संत उनकी निंदा कर रहे हैं. हनी सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

और पढ़ें
Published at : 15 Jan 2026 03:45 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News Honey Singh UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, कंटेनर से टकराया एयर इंडिया का विमान, जानें पूरा मामला
दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, कंटेनर से टकराया एयर इंडिया का विमान, जानें पूरा मामला
बिहार
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
विश्व
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
बॉलीवुड
शूटिंग सेट पर व्हीलचेयर पर दिखे साजिद खान, बोले- एक पैर की सर्जरी हुई, दूसरा फ्रैक्चर हो गया
शूटिंग सेट पर व्हीलचेयर पर दिखे साजिद खान, बोले- एक पैर की सर्जरी हुई, दूसरा फ्रैक्चर हो गया
Advertisement

वीडियोज

Kolkata I-Pac ED Raid पर ED की याचिका पर Mamata Banerjee को लेकर Supreme Court में सुनवाई शुरू
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED ने Mamata Banerjee पर लगा दिए ताबड़तोड़ आरोप
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED ने Mamata Banerjee पर लगा दी आरोपों की झड़ी !
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED ने Mamata Banerjee कौन-कौन से आरोप लगाए ?
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED के सामने Mamata Banerjee के वकील ने क्या कहा ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, कंटेनर से टकराया एयर इंडिया का विमान, जानें पूरा मामला
दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, कंटेनर से टकराया एयर इंडिया का विमान, जानें पूरा मामला
बिहार
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
विश्व
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
बॉलीवुड
शूटिंग सेट पर व्हीलचेयर पर दिखे साजिद खान, बोले- एक पैर की सर्जरी हुई, दूसरा फ्रैक्चर हो गया
शूटिंग सेट पर व्हीलचेयर पर दिखे साजिद खान, बोले- एक पैर की सर्जरी हुई, दूसरा फ्रैक्चर हो गया
क्रिकेट
U19 World Cup: अंडर-19 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारतीय गेंदबाजों ने बरपाया कहर, 107 पर ढेर यूएसए; हेनिल पटेल ने लिए 5 विकेट
अंडर-19 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारतीय गेंदबाजों ने बरपाया कहर, 107 पर ढेर यूएसए; हेनिल पटेल ने लिए 5 विकेट
इंडिया
I-PAC Raid Case: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका, बंगाल के डीजीपी को हटाने की मांग
I-PAC Raid Case: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका, बंगाल के डीजीपी को हटाने की मांग
जनरल नॉलेज
कितने रुपये में बना चीन का Are You Dead ऐप, जानें अब कितनी है इसकी कीमत?
कितने रुपये में बना चीन का Are You Dead ऐप, जानें अब कितनी है इसकी कीमत?
हेल्थ
Leg Fracture Treatment: फ्रैक्चर के बाद टूटे हुए पैर में क्यों लटकाते हैं ईंट? 99% लोग नहीं जानते सही जवाब
फ्रैक्चर के बाद टूटे हुए पैर में क्यों लटकाते हैं ईंट? 99% लोग नहीं जानते सही जवाब
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Embed widget