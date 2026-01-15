'हनी सिंह समाज के लिए कलंक', सिंगर के दिल्ली में दिए विवादित बयान पर बोले अयोध्या के संत

मशहूर सिंगर हनी सिंह अपने एक शो के दौरान दिए बयानों के लिए विवादों में घिर गए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हनी सिंह दिल्ली की ठंड को लेकर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, जिसके बाद से वे सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं. अयोध्या के साधु-संतों ने हनी सिंह के बयानों पर आपत्ति जताते हुए उन्हें समाज के लिए कलंक बताया.

हनी सिंह के मामले में आईएएनएस ने अयोध्या के कुछ साधु संतों से बातचीत की गई. अयोध्या से सीताराम दास महंत ने बताया कि जिस तरह से दिल्ली की ठंड को लेकर हनी सिंह ने बयान दिया है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है.उनका बयान आपत्तिजनक और निंदनीय है.

सिंगर ने अपने शो के दौरान जो दिल्ली के लोगों की भावना को आहत किया है, उन्हें तत्काल सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए.गायक का काम अच्छे गीत गाने से होता है, लेकिन हनी सिंह तो सारी मर्यादा की लांघ रहे हैं, वे अश्लीलता फैला रहे हैं जो कि बर्दाश्त से बाहर है. हनी सिंह समाज के लिए कलंक हैं. उन्होंने कहा कि जिस वक्त वे मंच से घटिया बयान दे रहे थे, तभी लोगों को मंच पर ही उन्हें सबक सिखाना चाहिए था. वे मशहूर सिंगर तो हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है. ये लोग सस्ती लोकप्रियता और पैसे के लिए समाज को गर्त में धकेल सकते हैं. माताओं-बहनों के लिए जो शब्द उन्होंने निकाले, वह पूरी तरह निंदनीय है.उन्हें दिल्ली के समाज से माफी मांगनी चाहिए.

महामंडलेश्वर विष्णु दास ने कहा कि हनी सिंह एक सिंगर हैं, लेकिन वे अपमानजनक और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हैं. उनकी यह मानसिकता समाज में गंदा संदेश भेज रही है. ऐसे लोगों को धार्मिक बातें करनी चाहिए, लेकिन वे अश्लीलता की बात करते हैं. मौसम तो कुदरत की देन है.ठंड को लेकर ऐसे बयान देना उचित नहीं है. उन्हें दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए. हम सभी साधु-संत उनकी निंदा कर रहे हैं. हनी सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.