Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में बांदा जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. घरेलू विवाद के बाद पुलिस कांस्टेबल ने अपनी पत्नी और तीन साल की बेटी पर धारदार हथियार से कथित तौर पर हमला कर दिया. इस हमले से बच्ची की मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.

पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी गुरुवार को दी. सर्कल ऑफिसर (बाबिरू) सौरभ सिंह सैयद के अनुसार, यह घटना बुधवार को करीब 9 बजे हुई. आरोपी की पहचान 35 साल के पुलिस कांस्टेबल गौरव कुमार के रूप में हुई, जो डायल-112 की पीआरवी (पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल) के तौर पर काम करते हैं.

हमला कर फरार हो गया कांस्टेबल

पुलिस ने बताया कि घरेलू कहासुनी के बाद उसने अपनी पत्नी शिवानी (32) और बेटी परी पर कुल्हाड़ी से हमला किया. हमले के बाद आरोपी ने कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और मौके पाकर गायब हो गया.

मकान मालिक के जरिए सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल मां और बेटी को बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. इलाज के दौरान बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया, जबकि शिवानी की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बढ़िया इलाज के लिए कानपुर भेजा गया था.

यमुना किनारे मिला कांस्टेबल का मोबाइल फोन

सर्कल ऑफिसर सौरभ सिंह सैयद ने बताया कि गौरव कुमार अपनी पत्नी और बेटी के साथ मार्का इलाके में किराए के मकान में रह रहा था. देर रात चलाए गए तलाशी अभियान के जरिए पुलिस ने यमुना नदी के किनारे से कांस्टेबल का मोबाइल फोन और उसकी कुछ निजी वस्तुएं बरामद कीं. हालांकि, वह तो अब भी फरार है, लेकिन उसकी तलाश जारी है.