अयोध्या में गुप्तार घाट पर बन रहा भव्य रामायण पार्क, राम दरबार से रावण वध तक की दिखेगी खास झलक

अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं. इनमें सरयू नदी के किनारे गुप्तार घाट पर बनने वाला रामायण पार्क भी शामिल हैं, इस पार्क में रामायण से जुड़े सभी प्रमुख पात्रों की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी. इन मूर्तियों के निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहे हैं.

गुप्तार घाट पर बनने वाले इस पार्क में रामायण की सभी प्रमुख पात्रों और घटना क्रमों को जीवंत किया जा रहा है. जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, रावण के अलावा विभीषण, जटायु, सोने के मृग समेत कई पात्रों को प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं. ये पार्क इतनी भव्यता और खूबसूरती के साथ बनाया जा रहा है कि ये अयोध्या में एक नया पर्यटन स्थल बनेगा.

गुप्तार घाट पर बन रहा रामायण पार्क

रामायण पार्क के लिए मूर्तियों का निर्माण कर रहे मूर्तिकार बृजेश कुमार ने बताया कि सरयू नदी के किनारे गुप्तार घाट के पर ये रामायण पार्क बनाया जा रहा हैं. इसमें श्री राम के जन्म से लेकर रावण वध तक इसमें सारी प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं. इस पार्क में सबकी जो मुख्य भूमिका थी उसे दिखाने की कोशिश की जा रही है.

बृजेश ने कहा कि इस पार्क में सभी मुख्य पात्रों की मूर्तियां बनाई गईं हैं और उन्हें ही यहां पर लगाया जा रहा हैं, इसमें राम-रावण युद्ध के घटनाक्रम को भी दिखाया गया है जिसमें भगवान राम जी की 12 फीट की मूर्ति है जबकि रावण की मूर्ति 26 फीट ऊंची है. वहीं हनुमान जी बैठे हुए 25 फीट की मूर्ति है, लक्ष्मण जी की मूर्ति 12 फीट की बनाई गई है.

रामायण के सभी प्रमुख पात्रों की मूर्तियां होंगी

बृजेश ने कहा कि हनुमान जी की एक मूर्ति आठ फ़ीट की है जिसमें वो बैठे हुए हैं. इनके अलावा विभीषण, वैद्य जी, जटायु और स्वर्ण मृग की मूर्तियां भी बन रही हैं जिन्हें इस पार्क में लगाया जाएगा. इस पार्क में भगवान राम के बाल्य काल से लेकर सभी प्रसंग दिखाए गए हैं. एक जगह पर राम दरबार भी लगा हुआ है.

मूर्तिकार ने कहा कि जब रामायण पार्क बनकर पूरा तैयार हो जाएगा तो ये बहुत ही सुंदर पार्क दिखेगा. इसे बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया जा रहा है. अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को ये पार्क भी अपनी और आकर्षित करेगा और लोग यहां आना चाहेंगे. इस पार्क का निर्माण लखनऊ की आर्ट्स विंग्स की कंपनी कर रही है.

ओम प्रकाश राजभर ने बढ़ाई BJP की मुश्किल! कर दिया ऐलान- 'बिहार में बन सकती है RJD सरकार'



