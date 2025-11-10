हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडओम प्रकाश राजभर ने बढ़ाई BJP की मुश्किल! कर दिया ऐलान- 'बिहार में बन सकती है RJD सरकार'

ओम प्रकाश राजभर ने बढ़ाई BJP की मुश्किल! कर दिया ऐलान- 'बिहार में बन सकती है RJD सरकार'

Om Prakash Rajbhar on RJD: बिहार चुनाव में यूपी सरकार को समर्थन देने वाले ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा 64 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, राजभर और उनके बेटों ने इस चुनाव में जमकर प्रचार भी किया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 10 Nov 2025 06:59 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) के दूसरे और आखिरी चरण का प्रचार थम गया है. इस बीज सत्तारूढ़ गठबंधन दल NDA के सहयोगी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा सामने आया है. ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में बंपर वोटिंग के बाद महागठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद जता दी है. उनका ये बयान मतदान से पहले एनडीए के लिए झटका साबित हो सकता हैं. 

बिहार चुनाव में यूपी सरकार को समर्थन वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगातार अपने ही सहयोगी गठबंधन के विरुद्ध बयान दे रही है और अब ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने का दावा किया है. 

बिहार में आरजेडी की सरकार बनने का दावा

राजभर ने बिहार में बंपर वोटिंग के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सरकार बनने की उम्मीद जताई है. उन्होंने कहा अगर 60 प्रतिशत से ऊपर वोटिंग होती है जो महागठबंधन की सरकार बनती है.

राजभर ने इस दौरान बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दिल्ली से वृंदावन तक निकाली जा रही पदयात्रा पर कटाक्ष किया, उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जब सब हिंदू तो फिर कैसी दिक्कत है. लेकिन आजकल साधु महात्मा लोग नेतागीरी में आने के लिए ड्रामा करते हैं. 

उन्होंने कहा कि जब इनको लेकर चर्चा होने लगेगी तो बाद में ये राजनीतिक दल में शामिल हो जाएंगे और चिन्मयानंद और साक्षी महाराज की तरह सांसद बन जाएंगे. राजभर के इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई हैं. 

बिहार की 64 सीटों पर लड़ रही सुभासपा

बता दें कि ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा ने अकेले बिहार में 64 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं. राजभर और उनके बेटे डॉ अरविंद राजभर और अरुण राजभर ने चुनाव के दौरान एनडीए के विरोध में लगातार कई चुनावी सभाएं भी की है. दूसरे चरण की 34 सीटों पर सुभासपा प्रत्याशी एनडीए के खिलाफ मैदान में हैं.  

माना जा रहा है कि कई सीटों पर सुभासभा के प्रत्याशी एनडीए या महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं. बिहार में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर मंगलवार को होना है. 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे. 

Published at : 10 Nov 2025 06:59 AM (IST)
Tags :
NDA OM Prakash Rajbhar Bihar Election 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
'मुस्लिम भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
बिहार
बिहार: गोपालगंज में उग्र भीड़ ने फूंकी पुलिस की गाड़ी, सड़क हादसे के बाद भड़की हिंसा
बिहार: गोपालगंज में उग्र भीड़ ने फूंकी पुलिस की गाड़ी, सड़क हादसे के बाद भड़की हिंसा
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
क्रिकेट
न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने बनाया नया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले देश के 15वें प्लेयर बने
न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने बनाया नया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले देश के 15वें प्लेयर बने
Advertisement

वीडियोज

पुराना टुकड़ा... सोनम की गिरफ्तारी वाला
VVPAT पर्ची मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने
प्रचार युद्ध थमा.. किसका रंग जमा?
Bihar Election: प्रचार में आखिरी चोट...मुस्लिम किसे देंगे वोट?
थमा प्रचार का घमासान...आरक्षण Vs हिंदू-मुसलमान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
'मुस्लिम भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
बिहार
बिहार: गोपालगंज में उग्र भीड़ ने फूंकी पुलिस की गाड़ी, सड़क हादसे के बाद भड़की हिंसा
बिहार: गोपालगंज में उग्र भीड़ ने फूंकी पुलिस की गाड़ी, सड़क हादसे के बाद भड़की हिंसा
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
क्रिकेट
न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने बनाया नया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले देश के 15वें प्लेयर बने
न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने बनाया नया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले देश के 15वें प्लेयर बने
नौकरी
​इस संस्थान में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन
​इस संस्थान में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन
इंडिया
कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में 2 मिनट लेट पहुंचे राहुल गांधी तो मिली सजा! लगाने पड़े 10 पुशअप
कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में 2 मिनट लेट पहुंचे राहुल गांधी तो मिली सजा! लगाने पड़े 10 पुशअप
शिक्षा
CDS अनिल चौहान की तरह आसिम मुनीर बनेंगे पाकिस्तान के CDF, जानें कितनी बढ़ जाएगी उनकी सैलरी?
CDS अनिल चौहान की तरह आसिम मुनीर बनेंगे पाकिस्तान के CDF, जानें कितनी बढ़ जाएगी उनकी सैलरी?
दिल्ली NCR
दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट
दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget