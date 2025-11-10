ओम प्रकाश राजभर ने बढ़ाई BJP की मुश्किल! कर दिया ऐलान- 'बिहार में बन सकती है RJD सरकार'

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) के दूसरे और आखिरी चरण का प्रचार थम गया है. इस बीज सत्तारूढ़ गठबंधन दल NDA के सहयोगी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा सामने आया है. ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में बंपर वोटिंग के बाद महागठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद जता दी है. उनका ये बयान मतदान से पहले एनडीए के लिए झटका साबित हो सकता हैं.

बिहार चुनाव में यूपी सरकार को समर्थन वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगातार अपने ही सहयोगी गठबंधन के विरुद्ध बयान दे रही है और अब ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने का दावा किया है.

बिहार में आरजेडी की सरकार बनने का दावा

राजभर ने बिहार में बंपर वोटिंग के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सरकार बनने की उम्मीद जताई है. उन्होंने कहा अगर 60 प्रतिशत से ऊपर वोटिंग होती है जो महागठबंधन की सरकार बनती है.

राजभर ने इस दौरान बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दिल्ली से वृंदावन तक निकाली जा रही पदयात्रा पर कटाक्ष किया, उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जब सब हिंदू तो फिर कैसी दिक्कत है. लेकिन आजकल साधु महात्मा लोग नेतागीरी में आने के लिए ड्रामा करते हैं.

उन्होंने कहा कि जब इनको लेकर चर्चा होने लगेगी तो बाद में ये राजनीतिक दल में शामिल हो जाएंगे और चिन्मयानंद और साक्षी महाराज की तरह सांसद बन जाएंगे. राजभर के इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई हैं.

बिहार की 64 सीटों पर लड़ रही सुभासपा

बता दें कि ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा ने अकेले बिहार में 64 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं. राजभर और उनके बेटे डॉ अरविंद राजभर और अरुण राजभर ने चुनाव के दौरान एनडीए के विरोध में लगातार कई चुनावी सभाएं भी की है. दूसरे चरण की 34 सीटों पर सुभासपा प्रत्याशी एनडीए के खिलाफ मैदान में हैं.

माना जा रहा है कि कई सीटों पर सुभासभा के प्रत्याशी एनडीए या महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं. बिहार में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर मंगलवार को होना है. 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे.