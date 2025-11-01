हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, जय श्रीराम के नारों से गूंजी रामनगरी

अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, जय श्रीराम के नारों से गूंजी रामनगरी

Ayodhya News: शनिवार 1 नवंबर को तड़के 4 बजे से प्रारंभ हुई यह परिक्रमा 2 नवंबर रात 2:57 बजे तक चलेगी. मार्ग में प्रमुख मंदिरों जैसे कनक भवन, हनुमान गढ़ी और राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन शामिल हैं.

By : ऋषि गुप्ता | Updated at : 01 Nov 2025 09:32 AM (IST)
उत्तर प्रदेश की तीर्थ राम नगरी अयोध्या में शनिवार को देव ठान एकादशी के मौके पर पंचकोसी परिक्रमा सुबह चार बजकर दो मिनट पर शुरू हो गयी. यह यात्रा रात दो बजकर 57 मिनट तक चलेगी. परिक्रमा 15 किलोमीटर लंबी है. इस यात्रा में देशभर से श्रद्धालु पहुंचे हैं और जय श्री राम के नारों के साथ पोरी अयोध्या गुंजायमान हो चुकी है. माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो चुका है.

उधर स्थानीय पुलिस-प्रशासन ने यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं. जगह-जगह भजन-कीर्तन, प्रसाद वितरण और राम नाम संकीर्तन का आयोजन भी किया गया है.

पंचकोसी परिक्रम का धार्मिक महत्व

बता दें कि अयोध्या पंचकोसी परिक्रमा कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी तिथि पर शुरू होती है, जो हिंदू धर्म में बेहद पवित्र मानी जाती है. इस बार शनिवार 1 नवंबर को तड़के 4 बजे से प्रारंभ हुई यह परिक्रमा 2 नवंबर रात 2:57 बजे तक चलेगी. परिक्रमा मार्ग में प्रमुख मंदिरों जैसे कनक भवन, हनुमान गढ़ी और राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन शामिल हैं.

पंचकोसी परिक्रमा को मोक्षदायिनी माना जाता है. कहते हैं हर कदम जन्म-जन्मांतर के पापों का नाश करता है और जीवन को पवित्र बनाता है. विद्वानों के अनुसार यह परिक्रमा भगवान राम की कृपा प्राप्ति का सरल मार्ग है.

 भजन-कीर्तन और प्रसाद वितरण

इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कोने-कोने से मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड समेत 10 राज्यों से राम भक्त अयोध्या पहुंचे हैं. परिक्रमा में शामिल होने वाले भक्तों ने जगह-जगह भजन-कीर्तन, राम नाम संकीर्तन और प्रसाद वितरण का आयोजन किया है. पूरी अयोध्या ‘जय श्री राम’ के नारों से गूंज रही है,जो एक अलग ही माहौल बना रही है. इस बार यात्रा में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है.

सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम, ड्रोन से निगरानी

अयोध्या में परिक्रमा के लिए जुटे श्रद्धालुओं के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के साथ-साथ. स्वास्थ्य शिविर, पानी की व्यवस्था, शौचालय और लाइट का भी समुचित इंतजाम किया है. सुरक्षा के मद्दे नजर इतनी बड़ी संख्या में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है. इसके अलावा स्थानीय पुलिस के साथ ही एटीएस कमांडो भी लगाए हैं.

Published at : 01 Nov 2025 09:32 AM (IST)
Ayodhya News Panchkosi Parikrama UP NEWS
