Ayodhya Masdjid: अयोध्या की धन्नीपुर मस्जिद में अब होंगे बड़े बदलाव, नक्शे और नई डिजाइन पर हो रहा काम

Ayodhya Mosque: अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद का डिज़ाइन अब अवधी स्टाइल में होगा, जिसमें अवध की संस्कृति और कला की झलक मिलेगी. लोगों ने विदेशी डिज़ाइन का नापसंद कर दिया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 26 Sep 2025 02:51 PM (IST)
अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के डिजाइन को लेकर नई अपडेट सामने आई हैं. इस मस्जिद के लिए अब एक नया नक्शा तैयार किया जा रहा है. इससे पहले जो नक्शा बनाया गया था वो विदेशी पैटर्न पर आधारित था, जिसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया हैं. जिसके बाद अब इसे अवधी स्टाइल में बनाया जाएगा. 

अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का आर्किटेक्चर विदेश आधार पर नहीं बल्कि उसमें अवध की झलक दिखाई देगी. इस पर काम शुरू हो गया है. जल्द ही इसे अयोध्या विकास प्राधिकरण को सौंप दिया जाएगा. मस्जिद ट्रस्ट के अध्यक्ष जुफर अहमद फारुकी ने इसकी जानकारी दी है. 

अवधी डिज़ाइन में बनेगी मस्जिद

ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताया कि नए डिज़ाइन में मस्जिद के ऊपरी हिस्से में गुंबद होगी. इस मस्जिद में विदेशी मस्जिदों की तरह शीशे का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा. लेकिन नए डिज़ाइन में शीशे का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा. नई डिजाइन के मुताबिक मस्जिद के बीच में एक बड़ा सा गुंबद होगा और इसके चारों ओर पांच मीनारें बनाईं जाएंगी

मस्जिद के नक्शे पर RTI से खुलासा

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक इस मस्जिद का शुरुआती नक्शा पहले एडीए में जमा किया गया था लेकिन, स्थानीय निवासी ओम प्रकाश सिंह की ओर से दाखिल की गई एक आईटीआई के जवाब में पता चला है धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद के पहले नक्शे को फायर डिपार्टमेंट की आपत्तियों और एनओसी नहीं दिए जाने बाद खारिज कर दिया गया. 

हालांकि इस मामले में फारुकी ने कहा कि उस नक्शे के ख़ारिज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्योंकि समाज के लोगों को वो नक्शा पसंद भी नहीं था. ये नक्शा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्ट एमएस अख्तर ने डिज़ाइन किया था. जिसका डिज़ाइन खाड़ी या पश्चिमी देशों में बनाई जाने वाली मस्जिदों जैसा था. 

नया नक्शा 2024 में लॉन्च किया गया था. इसका काम पूरा हो चुका हैं. जल्द ही इसे एडीए को सौंप दिया जाएगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर 2019 को दिए आदेश के बाद यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पाँच एकड़ ज़मीन आवंटित की गई थी. इस जमीन को 23 जून 2021 को आवंटित कर दिया गया. लेकिन इसके बाद से इस मस्जिद का कोई काम नहीं हो पाया है. 

UP Politics: आजम खान की रिहाई से यूपी में बीजेपी को भी होगा लाभ! कुछ यूं मिलेगा सियासी फायदा?

Published at : 26 Sep 2025 02:51 PM (IST)
Ayodhya News Ayodhya Mosque UP NEWS
