'बाबरी बाबर की गर्लफ्रेंड…दोबारा 1992 दोहराएंगे', अयोध्या के महंत राजू दास का भड़काऊ बयान

पश्चिम पंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बीच उत्तर प्रदेश के अयोध्या में महंत राजू दस ने धमकी देते हुए एक बार फिर विवादित बयान दिया है. राजू दास ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो 1992 की घटना फिर से दोहराई जाएगी और सिर्फ यही नहीं नींव रखने वालों को भी तोड़ेंगे. उन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर बोला कि बाबरी बाबर की गर्लफ्रेंड थी, क्या इस्माल इतना कमजोर हो गया है ? जो एक लुटेरे और बलात्कारी का साथ देगा.

हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि हमें मस्जिद से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उसका नाम बाबरी रखना गलत है. राजू दास अक्सर इस तरह के भडकाऊ बयान देते रहते हैं. उनके इस बयान पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

महंत राजू दास का बयान

अयोध्या में मीडिया से बात करते हुए महंत राजू दास ने बाबर को 'चोर, लुटेरा और बलात्कारी' करार दिया और बाबरी को उनकी गर्लफ्रेंड बताया. चेतावनी के अंदाज में कहा, "आज बाबर और बाबरी कौन? बाबर एक चोर लुटेरा और बाबरी कौन उसकी गर्लफ्रेंड. क्या इस्लाम इतना कमजोर हो गया है? इस्लाम चोर लुटेरे बलात्कारी का अड्डा हो गया है?

आगे कहा, "कान खोल करके सुन लो बाबर के औलाद, अगर यह गलती करते रहोगे तो अब सनातनी जाग चुका है. बंगाल में हमने 7 लाख से अधिक सनातनियों को इकट्ठा किया था. अगर ऐसा काम बंद नहीं करोगे तो दोबारा 1992 दोहराएंगे. इस बार हम मस्जिद ही नहीं तोड़ेंगे, मस्जिद को बनाने वाले को भी तोड़ेंगे और उनका जो सहयोगी होगा उसको भी देश से बाहर भगाएंगे.”

राजू दास ने कहा कि उन्हें मस्जिद से कोई ऐतराज नहीं है. लेकिन इसे बाबर के नामा पर बनाना स्वीकार्य नहीं है. बोले आज हिन्दू एकजुट है, एक हुंकार भरना है, एक हुंकार में 7 लाख तो समझ जाओ.

कौन है राजू दास ?

बता दें कि महंत राजूदास अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के प्रमुख पुजारी होने के साथ-साथ हिन्दू संगठनों के कार्यक्रमों में बढचढ भाग लेते हैं. वे निर्वाणी अखाड़े से जुड़े उज्जैनियां पट्टी के महंत हैं. राजू दास अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं.