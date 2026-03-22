मथुरा: फरसा बाबा को लेकर हंगामे के बाद एक्शन मोड पर पुलिस, 13 गिरफ्तार, मौत की वजह की साफ

मथुरा में फरसा वाले बाबा की मौत के बाद हुए बवाल को लेकर पुलिस ने पूरी स्थिति साफ की है. मथुरा के एसएसपी श्लोक ने बताया कि यह पूरा मामला एक सड़क दुर्घटना से जुड़ा है, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने इसे गलत तरीके से फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की.

पुलिस के अनुसार, घटना कल रात थाना कोसी क्षेत्र में हुई. यहां एक सड़क हादसे में फरसा वाले बाबा की मौत हो गई थी. उनके साथी की तहरीर पर पुलिस ने एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

ट्रक चालक की भी इलाज के दौरान मौत

एसएसपी ने बताया कि जिस ट्रक से यह हादसा हुआ था, उसका चालक भी घायल हो गया था. उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई. यानी इस हादसे में दो लोगों की जान गई है.

अफवाहों से भड़का बवाल

पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद कुछ अराजक और बाहरी तत्वों ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी. इसके चलते थाना छाता क्षेत्र में लोगों ने एनएच जाम कर दिया और कुछ उपद्रवियों ने पथराव भी किया. स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने सख्त कदम उठाए और उपद्रव करने वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया.

13 गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी

पुलिस ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. बाकी आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही अन्य लोगों को भी पकड़ लिया जाएगा.

इस मामले में एक दक्ष चौधरी नाम का व्यक्ति, जो मथुरा का रहने वाला नहीं है, वह भी मौके पर पहुंचा और अफवाह फैलाने की कोशिश की. पुलिस ने उसके खिलाफ भी मामला दर्ज कर उसे और उसके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर कोई भी खबर बिना जांचे-परखे शेयर न करें. साथ ही, इलाके में सुरक्षा के लिए सेक्टर स्कीम लागू कर दी गई है. पुलिस और मजिस्ट्रेट लगातार इलाके में गश्त कर रहे हैं ताकि हालात पूरी तरह काबू में रहें.