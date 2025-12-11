यूपी: जालौन में बीडीओ एक लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कदौरा ब्लॉक में विजिलेंस टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. खंड विकास अधिकारी (BDO) प्रतिभा शाल्या को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. यह कार्रवाई विजिलेंस झांसी की विशेष टीम ने सरकारी आवास पर बिछाए गए जाल के तहत की.

सूत्रों के अनुसार, एक स्थानीय ठेकेदार ने बीडीओ पर घूस मांगने के गंभीर आरोप लगाए थे और विजिलेंस को पुख्ता सबूत दिए थे. शिकायत की पुष्टि करने के बाद टीम कई दिनों से अधिकारी की गतिविधियों पर गुपचुप निगरानी कर रही थी. जैसे ही शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए रुपए बीडीओ के हाथ में आए, विजिलेंस टीम ने तुरंत वहां पहुंचकर उन्हें दबोच लिया.

बीडीओ से पूछताछ कर रहे अधिकारी

गिरफ्तारी के तुरंत बाद बीडीओ प्रतिभा शाल्या को मौके से ही हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ जारी है. विजिलेंस टीम ने बीडीओ के मोबाइल फोन, निजी दस्तावेज और लेन-देन से जुड़े कई संभावित साक्ष्य भी जब्त कर लिए हैं. टीम अब इन दस्तावेजों की जांच कर यह पता लगाने में जुटी है कि भ्रष्टाचार के इस मामले में और कौन-कौन शामिल हो सकता है.

बीडीओ की गिरफ्तारी के बाद कर्मचारियों में दहशत

इस कार्रवाई की खबर फैलते ही कदौरा ब्लॉक के कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया. कई कर्मचारी जगह छोड़कर दूर जाते देखे गए, जबकि कुछ ने अपने कार्यालयों में ताला बंद कर लिया. बताया जा रहा है कि कई दिनों से क्षेत्र में भ्रष्टाचार की शिकायतें बढ़ रही थीं, ऐसे में विजिलेंस की यह कार्रवाई एक बड़ी चेतावनी मानी जा रही है.

पंचायत विभाग में दहशत का माहौल

विजिलेंस टीम की कार्रवाई से पंचायत विभाग में दहशत का माहौल है. जिले के उच्च अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट भेज दी गई है और आने वाले दिनों में और भी कार्रवाइयों की संभावना जताई जा रही है. टीम यह भी जांच कर रही है कि बीडीओ के अलावा और कौन लोग रिश्वत के इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं.

विजिलेंस की कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने किया स्वागत

स्थानीय लोगों और ग्रामीणों ने विजिलेंस की इस कार्रवाई का स्वागत किया है. उनका कहना है कि भ्रष्टाचार लंबे समय से विकास कार्यों में बाधा बन रहा था. ऐसी सख्त कार्रवाई से जनता में विश्वास बढ़ेगा और अधिकारी जवाबदेह बनेंगे.

