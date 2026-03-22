'जिस ट्रक का शिकार हुए फरसा वाले बाबा, उसके ड्राइवर की भी मौत', बवाल के बीच पुलिस का बयान

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गौ-रक्षक फरसा बाबा की मौत के मामले को लेकर बढ़ते बवाल पर मथुरा पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है. उत्तर प्रदेश के मथुरा में कोसी थाना क्षेत्र में 20 मार्च की रात एक सड़क हादसे में फरसा बाबा की मौत पर एसएसपी श्लोक कुमार ने बयान दिया. उन्होंने कहा यह घटना ट्रक से जुड़े दुर्घटना के कारण हुई, जिसमें ट्रक चालक भी घायल हुआ और इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई.

उन्होंने कहा कि, "20 मार्च की रात को कोसी पुलिस थाना क्षेत्र में एक दुर्घटना घटी जिसमें फरसा बाबा की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई थी. इस संबंध में उनके एक सहकर्मी की शिकायत पर दुर्घटना का मामला दर्ज किया गया है. इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि जिस ट्रक से दुर्घटना हुई उस ट्रक का चालक भी घायल हो गया था और इलाज के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गई है. इसलिए, इस संबंध में भी आगे की कार्रवाई की जा रही है.

कुछ तत्वों द्वारा फैलाया गया अफवाह- पुलिस

उन्होंने आगे जानकारी देते हुए एएनआई को बयान देते हुए कहा, "कुछ अराजक तत्वों ने इस संबंध में अफवाहें फैलाईं, जिसके बाद छाता पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया और कुछ बदमाशों ने पत्थरबाजी किया गया. इसके बाद कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. सभी बदमाशों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से की जा रही है. उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

#WATCH | Uttar Pradesh: Mathura SSP Shlok Kumar says, "Last night in Kosi Police Station limits, an accident occurred wherein Farsa Baba died. Based on the complaint of his colleague, a case of an accident was registered. Further action is being taken. Driver of the truck was… pic.twitter.com/v95CktkrXN — ANI (@ANI) March 22, 2026

दक्ष चौधरी सहित 4 गिरफ्तार- पुलिस

मथुरा के बाहर रहने वाला एक व्यक्ति, दक्ष चौधरी, यहां आया और अफवाहें और भ्रामक बातें फैलाने का प्रयास किया, उसने सरकारी कामकाज में बाधा डालने का भी प्रयास किया. परिणामस्वरूप, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे और उसके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है..."

उन्होंने लोगों ये यह अपील की कि सोशल मीडिया पर बिना तथ्यों को जांचे न शेयर करें, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत क्षेत्र में सेक्टर स्कीम लागू कर दी गई है जिसके अंतर्गत पुलिस और मजिस्ट्रेट लगातार गश्त कर निगरानी कर रहे हैं.