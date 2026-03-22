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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBarabanki News: महिला चोर गैंग का भंडाफोड़: ऑटो-बस में यात्रियों को बनाती थीं निशाना, 5 गिरफ्तार

Barabanki News: महिला चोर गैंग का भंडाफोड़: ऑटो-बस में यात्रियों को बनाती थीं निशाना, 5 गिरफ्तार

Barabanki News In Hindi: इनके कब्जे से बड़ी मात्रा में चोरी के आभूषण और नगदी भी बरामद की है. पुलिस के मुताबिक ये गिरोह लोगों के जेब और बैग पर हाथ साफ़ कर देता था.काफी समय से इनकी तलाश थी.

By : सतीश कश्यप, बाराबंकी | Updated at : 22 Mar 2026 07:35 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की बाराबंकी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. भीड़-भाड़ वाले स्थानों, ऑटो में चोरी करने वाली पांच महिलाओं को शहर कोतवाली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से बड़ी मात्रा में चोरी के आभूषण और नगदी भी बरामद की है. पुलिस के मुताबिक ये गिरोह लोगों के जेब और बैग पर हाथ साफ़ कर देता था.

इनका टारगेट आम यात्री रहते थे जो ज्यादातर जल्दबाजी में ऑटो- या रिक्शा में बैठने के दौरान सतर्क नहीं रहते थे. फिर महिला होने का फायदा उठाते हुए ये गिरोह वारदात को अंजाम देता था. इनसे पूछताछ की जा रही है कि इस गिरोह में कुछ और लोग तो नहीं है.

क्या है पूरा मामला ?

स्थानीय पुलिस को लगातार रेलवे स्टेशन, भीड़-भाड़ वाली जगह से चोरी की घटनाएं मिल रहीं थीं. जिस पर पुलिस टीम लगातार इस गिरोह को ट्रेस कर रही थी. जिसके बाद शहर कोतवाली टीम को बड़ी सफलता मिली है. महिला अभियुक्ताओं के कब्जे से चोरी की सोने  धातु के लॉकेट, एक जोड़ी कान के टप्स, और चोरी के आभूषण बेचने से प्राप्त कुल 1,13,000- रूपये बरामद किया गया.

अलग-अलग जिलों की हैं महिला चोर

एसपी बाराबंकी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि अपराधों पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत इन सभी को गिरफ्तार किया गया है. जिसमें आरोपी 1. ऊषा पत्नी छिब्बू निवासनी ग्राम जिगमी बघइचा थआना सकिडींगंज जनपद गोरखपुर, 2. राधिका पत्नी गुड्डू निवासिनी ग्राम महुवा थाना फरिन्दा जनपद महाराजगंज, 3. पिंकी पत्नी मुकेश भारती निवासिनी ग्राम पुतरहिया थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर, 4. सुनीता पत्नी हरिश्चन्द्र, 5. रजकला पत्नी रिंकू निवासिनीगण ग्राम अमरहा थाना धर्मसिंघवा जनपद संतकबीरनगर को लखनऊ अयोध्या हाइवे असैनी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया.

भीड़-भाड़ वाली जगह बनाती थीं निशाना

पुलिस को पूछताछ एवं जांच से ज्ञात हुआ कि इन महिलाओं द्वारा अभियुक्ताओं द्वारा थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, आस-पास अन्य भीड़-भाड़ वाले व मेला-बाजारों में राहगीरों तथा ऑटो रिक्शा-बस में बैठी सवारियों से मौका पाकर पहने हुए आभूषण व पर्स-पैसे चोरी कर लिया जाता है. जिस संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 1141/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, मु0अ0सं0 132/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, मु0अ0सं0 136/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 210/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत है. 

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Published at : 22 Mar 2026 07:35 AM (IST)
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UP NEWS Barabanki News CRIME NEWS
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