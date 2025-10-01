अयोध्या स्थित प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं को मिलने वाले प्रसाद यानी बेसन के लड्डू और घी अब सवालों के घेरे में है. खाद्य विभाग की जांच में श्रद्धालुओं को मिलने लड्डूओं को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, हनुमानगढी बाजार में लड्डू विक्रेताओं के यहां से लिए गए तीन नमूनों में से दो नमूनों फेल हो चुके हैं.

दरअसल, खाद्य सुरक्षा विभाग की मोबाइल वैन बीते दिनों अयोध्या पहुंची थी, जहां लड्डू और घी के नमूने जांच के लिए लिए गए थे. सहायक खाद्य आयुक्त मानिकचंद ने पुष्टि की है कि हनुमानगढ़ी के दुकानदारों से लिये गए लड्डू के दो नमूने गुणवत्ता के मानक पर खरे नहीं उतर सके. ये वहीं लड्डू हैं जो बजरंगबली को अर्पित किए जाते हैं…और 99% श्रद्धालु जब अयोध्या आते हैं तो हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन ज़रूर करते हैं.

क्या श्रद्धालुओं की सेहत से हो रहा खिलवाड़

हालांकि, मंगलवार (30 सितंबर) को मौके पर खाद्य विभाग की मोबाइल बैंक के साथ पहुंचे मौजूद खाद्य अधिकारी संजय कुमार साहू ने उस वक़्त मीडिया से कहा था कि नमूने सही हैं लेकिन लैब रिपोर्ट ने सच्चाई खोल दी. अब सवाल ये उठ रहा है कि आस्था के नाम पर मिलावट क्यों? क्या श्रद्धालुओं की सेहत और भावना दोनों से खिलवाड़ हो रहा है?

बाहर से दुकानदारों ने गुणवत्ता से किया खिलवाड़- स्थानीय दुकानदार

आपको बता दें कि मंदिर प्रशासन की तरफ से पहले ही लड्डू विक्रेताओं के साथ बैठक कर सख्त चेतावनी दी गई थी कि केवल उच्च गुणवत्ता वाला घी और बेसन ही इस्तेमाल करें. वहीं लड्डू विक्रेताओं का आरोप है कि बाहर से आए कुछ दुकानदारों ने लड्डुओं की गुणवत्ता से खिलवाड़ किया है. अयोध्या की एक दुकान से लिया गया पनीर का सैंपल भी फेल हो गया है.

