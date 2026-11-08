ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयोगी सरकार में दीपोत्सव को मिला भव्य स्वरूप, स्थानीय कलाकार बोले- हमें मिला बड़ा मंच

योगी सरकार में दीपोत्सव को मिला भव्य स्वरूप, स्थानीय कलाकार बोले- हमें मिला बड़ा मंच

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोजित दीपोत्सव में कलाकारों, श्रद्धालुओं और स्वयंसेवकों की भागीदारी ने इसे और खास बना दिया.इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए यादगार बन गया दीपोत्सव.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 08 Nov 2026 09:58 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपोत्सव-2026 में रामनगरी की भव्यता और सांस्कृतिक वैभव ने हर किसी का मन मोह लिया. राम की पैड़ी से लेकर शहर के प्रमुख आयोजन स्थलों तक आस्था, उल्लास और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोजित दीपोत्सव में कलाकारों, श्रद्धालुओं और स्वयंसेवकों की भागीदारी ने इसे और खास बना दिया. किसी ने अपनी कला के माध्यम से रामायण की गाथा को जीवंत किया तो किसी ने दीपों और रोशनी से सजी अयोध्या को अपनी आंखों में संजोया. आयोजन में शामिल हुए शोभित ने कहा कि इस बार की भव्यता और व्यवस्थाओं ने उन्हें अविस्मरणीय अनुभव दिया.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमेशा के लिए दफन हो जाएगी सपा और कांग्रेस की राजनीति', विपक्ष पर भड़के CM योगी
'हमेशा के लिए दफन हो जाएगी सपा और कांग्रेस की राजनीति', विपक्ष पर भड़के CM योगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बाबरी- बाटला हाउस पर आंसू, कश्मीरी पंडितों- सिखों के नरसंहार पर चुप्पी क्यों': बृजलाल
'बाबरी- बाटला हाउस पर आंसू, कश्मीरी पंडितों- सिखों के नरसंहार पर चुप्पी क्यों': बृजलाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती: शराब की दुकानों पर मिलावट का खेल, सील बंद बोतलों में मिला रहे थे पानी
बस्ती: शराब की दुकानों पर मिलावट का खेल, सील बंद बोतलों में मिला रहे थे पानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देवरिया के पूर्व सांसद प्रकाश मणि त्रिपाठी का निधन, CM योगी ने जताया शोक
देवरिया के पूर्व सांसद प्रकाश मणि त्रिपाठी का निधन, CM योगी ने जताया शोक

यह भी पढ़ें: देवरिया के पूर्व सांसद प्रकाश मणि त्रिपाठी का निधन, CM योगी ने जताया शोक

कलाकारों को मिला प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच

दीपोत्सव कलाकारों के लिए भी अपनी प्रतिभा और सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत करने का विशेष अवसर बना. विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से कलाकारों ने भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों और भारतीय परंपराओं को जीवंत किया. केरल की ईश्वरतरुण ने कहा कि योगी सरकार की ओर से दीपोत्सव को लगातार भव्य स्वरूप दिए जाने से लोककला, संस्कृति और पारंपरिक विधाओं को नई पहचान मिल रही है. ऐसे आयोजनों से कलाकारों का उत्साह बढ़ता है और उन्हें बड़े मंच पर अपनी कला दिखाने का अवसर मिलता है.

श्रद्धालुओं के लिए यादगार बना दीपोत्सव

राम की पैड़ी पर उमड़ी भीड़, आसमान में रंग-बिरंगी रोशनी और आधुनिक तकनीक से सजी प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. लोग परिवार के साथ आयोजन का आनंद लेते और मोबाइल कैमरों में यादगार पलों को कैद करते नजर आए. अम्बेडकर नगर से दीपोत्सव देखने आए विवेक ने कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव का स्वरूप हर साल और आकर्षक होता जा रहा है. रामनगरी की सजावट, धार्मिक वातावरण और भव्य आयोजन को करीब से देखना उनके लिए खास अनुभव रहा. लोगों ने माना कि इस आयोजन ने अयोध्या की पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत किया है.

स्वयंसेवकों की भागीदारी ने बढ़ाई आयोजन की भव्यता

इतने बड़े आयोजन को सफल बनाने में स्वयंसेवकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही. व्यवस्था संभालने से लेकर श्रद्धालुओं को सहयोग देने तक उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया. खुशी सिंह ने बताया कि अयोध्या के ऐतिहासिक और धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनना उनके लिए गर्व की बात है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर दीपोत्सव जिस व्यापक स्वरूप में आयोजित हो रहा है, उससे आम लोगों को भी अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिल रहा है. 

सीएम योगी की मौजूदगी में स्थानीय कलाकारों ने जीवंत किए रामायण के पात्र

दीपोत्सव-2026 में पहली बार श्रीराम-जानकी मंदिर, साहिबगंज की 151 वर्ष पुरानी रामलीला परंपरा को भव्य मंच मिला. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में स्वदेशी रामलीला का मंचन किया गया. इसमें लकी गुप्ता ने भगवान श्रीराम, गौरव गुप्ता ने लक्ष्मण, सूरज साहू ने परशुराम और ऋषि गौड़ ने विश्वामित्र की भूमिका निभाई.

स्थानीय कलाकारों को बड़ा मंच दे रही योगी सरकार

भगवान श्रीराम का किरदार निभाने वाले लकी गुप्ता ने कहा कि रामकथा पार्क में मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुति देना गौरवपूर्ण अनुभव है. योगी सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बड़ा मंच और सम्मान दिया है. लक्षण की भूमिका निभाने वाले गौरव ने कहा कि रामनगरी में लक्ष्मण का किरदार निभाना सौभाग्य की बात है. सरकार अयोध्या की संस्कृति और परंपराओं को नई पहचान दे रही है.

यह भी पढ़ें: अखिलेश यादव ने अपने मंदिर से दी दिवाली की बधाई, तस्वीरों के साथ दिया खास मैसेज

Published at : 08 Nov 2026 09:57 PM (IST)
Tags :
UP NEWS States News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमेशा के लिए दफन हो जाएगी सपा और कांग्रेस की राजनीति', विपक्ष पर भड़के CM योगी
'हमेशा के लिए दफन हो जाएगी सपा और कांग्रेस की राजनीति', विपक्ष पर भड़के CM योगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बाबरी- बाटला हाउस पर आंसू, कश्मीरी पंडितों- सिखों के नरसंहार पर चुप्पी क्यों': बृजलाल
'बाबरी- बाटला हाउस पर आंसू, कश्मीरी पंडितों- सिखों के नरसंहार पर चुप्पी क्यों': बृजलाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती: शराब की दुकानों पर मिलावट का खेल, सील बंद बोतलों में मिला रहे थे पानी
बस्ती: शराब की दुकानों पर मिलावट का खेल, सील बंद बोतलों में मिला रहे थे पानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देवरिया के पूर्व सांसद प्रकाश मणि त्रिपाठी का निधन, CM योगी ने जताया शोक
देवरिया के पूर्व सांसद प्रकाश मणि त्रिपाठी का निधन, CM योगी ने जताया शोक
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिवाली पर सैनिकों के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जवानों को खिलाई मिठाई
दिवाली पर सैनिकों के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जवानों को खिलाई मिठाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमेशा के लिए दफन हो जाएगी सपा और कांग्रेस की राजनीति', विपक्ष पर भड़के CM योगी
'हमेशा के लिए दफन हो जाएगी सपा और कांग्रेस की राजनीति', विपक्ष पर भड़के CM योगी
विश्व
नेतन्याहू के प्रतिद्वंद्वी आइजेनकोट को सरकार बनाने का मिलेगा पहला मौका, जानिए 10 बड़ी बातें
नेतन्याहू के प्रतिद्वंद्वी आइजेनकोट को सरकार बनाने का मिलेगा पहला मौका, जानिए 10 बड़ी बातें
क्रिकेट
IPL 2027 ऑक्शन से पहले दीपक चाहर को मिली कप्तानी, 15 सदस्यीय टीम का हुआ एलान
IPL 2027 ऑक्शन से पहले दीपक चाहर को मिली कप्तानी, 15 सदस्यीय टीम का हुआ एलान
बॉलीवुड
'जीना यहां, मरना यहां...', करीना-करिश्मा की पैरेंट्स संग स्पेशल दिवाली, नाना रणधीर से लिपटे दिखे तैमूर
'जीना यहां, मरना यहां...', करीना-करिश्मा की पैरेंट्स संग स्पेशल दिवाली, नाना रणधीर से लिपटे दिखे तैमूर
इंडिया
PM मोदी ने रेवंत रेड्डी को दी जन्मदिन की बधाई, तेलंगाना CM ने क्या दिया जवाब
PM मोदी ने रेवंत रेड्डी को दी जन्मदिन की बधाई, तेलंगाना CM ने क्या दिया जवाब
ऑटो
3.4 सेकंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार, जानिए कैसी है Mercedes AMG GT 63 Pro
3.4 सेकंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार, जानिए कैसी है Mercedes AMG GT 63 Pro
एग्रीकल्चर
Drought Resistant Wheat: गेहूं की इन किस्मों पर नहीं होता सूखे और गर्मी का असर, देती हैं बंपर पैदावार
गेहूं की इन किस्मों पर नहीं होता सूखे और गर्मी का असर, देती हैं बंपर पैदावार
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget