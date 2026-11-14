यूपी वोटर लिस्ट: 7 महीनों में जोड़े गए 20 लाख नए नाम, अब कितनी हो गई मतदाताओं की संख्या?

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर छिड़े विवाद के बीच मतदाता सूची को अपडेट करने की कवायद तेज हो गई है. इसी क्रम में प्रदेश में पिछले 7 महीने में करीब 20 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं. अप्रैल में जहां यूपी की मतदाता सूची में 13.39 करोड़ वोटर दर्ज थे, वहीं नवंबर तक यह संख्या बढ़कर करीब 13.59 करोड़ हो गई है. चुनाव आयोग अभी भी छूटे मतदाताओं को जोड़ने के लिए अभियान चला रहा है.

यूपी में चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के तहत 17 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी. इसके बाद मतदाताओं को अपना और परिवार के सदस्यों का नाम जांचने का मौका मिलेगा. जिनका नाम सूची में नहीं होगा, वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकेंगे. ये प्रक्रिया 16 दिसंबर तक चलेगी. एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवा भी मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे.

चार दिन सभी बूथों पर चलेगा अभियान

निर्वाचन विभाग ने मतदाता पंजीकरण बढ़ाने के लिए नवंबर में चार विशेष अभियान दिवस तय किए हैं. 21 और 22 नवंबर के बाद 28 और 29 नवंबर को भी प्रदेश के सभी 1.73 लाख पोलिंग बूथों पर अभियान चलेगा. इन दिनों बीएलओ बूथों पर मौजूद रहकर नए मतदाताओं के आवेदन और मतदाता सूची से जुड़े दावे-आपत्तियां प्राप्त करेंगे. विभाग की कोशिश है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटने न पाए.

गाजियाबाद में 10 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से बाहर? अब चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला

दरअसल एसआईआर के बाद यूपी विधानसभा की मतदाता सूची और पंचायत व नगर निकाय की मतदाता सूची के आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आया है. पंचायत और निकाय की सूची की तुलना में विधानसभा मतदाता सूची में करीब 2.38 करोड़ कम मतदाता दर्ज हैं. जिसे लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं.

इन तमाम त्रुटियों को देखते हुए निर्वाचन विभाग उन जिलों में तीनों मतदाता सूचियों का बूथ स्तर पर मिलान करा रहा है. जहां आंकड़ों में अंतर है. इसके लिए संबंधित विभागों से भी समन्वय किया जा रहा है, ताकि छूटे हुए पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल किया जा सके.

गाजियाबाद में 10 लाख पात्र वोटरों के नाम गायब

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने गाजियाबाद में एसएसआर की समीक्षा के दौरान बताया कि जिले की मतदाता सूची में 23 लाख से अधिक नाम दर्ज हैं, जबकि अनुमान के मुताबिक करीब 10 लाख पात्र नागरिक अभी भी सूची से बाहर हैं. निर्वाचन अधिकारी ने वोटर लिस्ट में सभी पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के निर्देश दिए हैं.

नवदीप रिणवा ने कहा कि मतदाता सूची में नाम अपने आप नहीं जुड़ता, बल्कि इसके लिए पात्र नागरिक को आवेदन करना होता है. इसलिए सभी लोग ड्राफ्ट सूची में अपना और परिवार के सदस्यों का नाम जरूर जांचें.