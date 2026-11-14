ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाराबंकी में SIR के बाद वोटर लिस्ट से कई नाम गायब, हिंदू-मुस्लिम दोनों पक्षों ने उठाए सवाल

बाराबंकी में SIR के बाद वोटर लिस्ट से कई नाम गायब, हिंदू-मुस्लिम दोनों पक्षों ने उठाए सवाल

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भी एसआईआर के बाद बड़ी संख्या में लोगों के वोट कटने का मामला सामने आया है. ग्रामीणों का कहना कि एसआईआर का फॉर्म भरने के बावजूद उनका नाम वोटर लिस्ट से ग़ायब है.

Written By : सतीश कुमार |  Updated at : 14 Nov 2026 09:35 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर बाराबंकी जनपद में भी सवाल उठने लगे हैं. यहां के मसौली ब्लॉक की चंदवारा ग्राम पंचायत में हिंदू-मुस्लिम समेत कई ग्रामीणों ने मतदाता सूची से नाम गायब होने की शिकायत की है. ग्रामीणों का दावा है कि SIR का फॉर्म भरने के बावजूद उनका नाम नई मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ.

मामले की शिकायत सामने आने के बाद प्रशासन में हलचल मच गई. SDM गुंजिता अग्रवाल, तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल समेत राजस्व विभाग की टीम गांव पहुंची और ग्रामीणों से बातचीत कर शिकायतों की जानकारी ली. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में अब नहीं बदले जाएंगे कांग्रेस जिला और शहर अध्यक्ष, आराधना मिश्रा मोना का बड़ा फैसला
यूपी में अब नहीं बदले जाएंगे कांग्रेस जिला और शहर अध्यक्ष, आराधना मिश्रा मोना का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में 10 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से बाहर? अब चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला
गाजियाबाद में 10 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से बाहर? अब चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में 38 IAS अधिकारियों के तबादले, सीतापुर, बिजनौर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर के DM का ट्रांसफर
UP में 38 IAS अधिकारियों के तबादले, सीतापुर, बिजनौर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर के DM का ट्रांसफर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, इन जिलों में छाएगा कोहरा
यूपी में आज गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, इन जिलों में छाएगा कोहरा

SIR फॉर्म भरने के बावजूद कटे नाम

गांव में रहने वाली 50 वर्षीय प्रेमलता का नाम भी वोटर लिस्ट से ग़ायब है, प्रेमलता का कहना है कि वो पिछले 30 वर्षों से चंदवारा गांव में रह रही हैं. उनके परिवार के सभी सदस्यों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं, लेकिन उनका अपना नाम गायब है. प्रेमलता का कहना है कि उन्होंने SIR का फॉर्म भी भरा था और पंचायत चुनाव में लगातार मतदान करती रही हैं, इसके बावजूद इस बार सूची में उनका नाम नहीं दिखाई दे रहा. 

यूपी में आज गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, इन जिलों में छाएगा कोहरा

वहीं, गांव की शमली और कमरजहां ने भी SIR फॉर्म भरने के बावजूद मतदाता सूची में नाम नहीं होने की शिकायत की है. ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में हिन्दू हो या मुस्लिम दोनों ही पक्षों के कई ऐसा लोगों हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिल पा रहे हैं. 

मामले की जाँच में जुटा प्रशासन

SDM गुंजिता अग्रवाल ने बताया कि फिलहाल एक बूथ की मतदाता सूची का मिलान कराया जा रहा है, ताकि गड़बड़ी की वजह पता चल सके. उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी किसी मतदाता का नाम काटा नहीं गया है. जिन लोगों के नाम छूट गए हैं, वे नियमानुसार नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. प्रशासनिक टीम पूरे मामले की जांच कर रही है.

अब सवाल यह है कि आखिर SIR फॉर्म भरने के बावजूद ग्रामीणों के नाम मतदाता सूची में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? जांच के बाद ही इसकी असली वजह सामने आएगी.

Published at : 14 Nov 2026 09:35 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में अब नहीं बदले जाएंगे कांग्रेस जिला और शहर अध्यक्ष, आराधना मिश्रा मोना का बड़ा फैसला
यूपी में अब नहीं बदले जाएंगे कांग्रेस जिला और शहर अध्यक्ष, आराधना मिश्रा मोना का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में 10 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से बाहर? अब चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला
गाजियाबाद में 10 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से बाहर? अब चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में 38 IAS अधिकारियों के तबादले, सीतापुर, बिजनौर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर के DM का ट्रांसफर
UP में 38 IAS अधिकारियों के तबादले, सीतापुर, बिजनौर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर के DM का ट्रांसफर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, इन जिलों में छाएगा कोहरा
यूपी में आज गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, इन जिलों में छाएगा कोहरा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US में तकनीकी खराबी से भारत-अमेरिका उड़ानों पर भी संकट, एयर इंडिया ने जारी की एडवाइजरी
US में तकनीकी खराबी से भारत-अमेरिका उड़ानों पर भी संकट, एयर इंडिया ने जारी की एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में 38 IAS अधिकारियों के तबादले, सीतापुर, बिजनौर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर के DM का ट्रांसफर
UP में 38 IAS अधिकारियों के तबादले, सीतापुर, बिजनौर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर के DM का ट्रांसफर
बॉलीवुड
शरद कपूर ने बॉलीवुड से मांगा काम, इमोशनल होकर बोले- 'थोड़ा सा मोरल सपोर्ट भी काफी है'
'थोड़ा सा मोरल सपोर्ट भी काफी है', शरद कपूर ने बॉलीवुड से मांगा काम
क्रिकेट
CM योगी को मिला रिंकू सिंह-प्रिया सरोज की शादी का निमंत्रण, 4 दिसंबर को लेंगे सात फेरे
CM योगी को मिला रिंकू सिंह-प्रिया सरोज की शादी का निमंत्रण, 4 दिसंबर को लेंगे सात फेरे
बॉलीवुड
बीवी को छोड़कर विदेशी महिला से की थी शादी, बॉलीवुड से हॉलीवुड तक में मशहूर थे सईद जाफरी
बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक में मशहूर थे सईद जाफरी, की थी दो-दो शादी
विश्व
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
जनरल नॉलेज
Children Day 2026: पीएम नेहरू को बच्चे क्यों कहते थे चाचा? जान लें वजह
पीएम नेहरू को बच्चे क्यों कहते थे चाचा? जान लें वजह
हेल्थ
TB deaths WHO Report: भारत में टीबी से होने वाली मौतों में आई कमी, WHO की रिपोर्ट में खुलासा
भारत में टीबी से होने वाली मौतों में आई कमी, WHO की रिपोर्ट में खुलासा
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget