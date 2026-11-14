बाराबंकी में SIR के बाद वोटर लिस्ट से कई नाम गायब, हिंदू-मुस्लिम दोनों पक्षों ने उठाए सवाल

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर बाराबंकी जनपद में भी सवाल उठने लगे हैं. यहां के मसौली ब्लॉक की चंदवारा ग्राम पंचायत में हिंदू-मुस्लिम समेत कई ग्रामीणों ने मतदाता सूची से नाम गायब होने की शिकायत की है. ग्रामीणों का दावा है कि SIR का फॉर्म भरने के बावजूद उनका नाम नई मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ.

मामले की शिकायत सामने आने के बाद प्रशासन में हलचल मच गई. SDM गुंजिता अग्रवाल, तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल समेत राजस्व विभाग की टीम गांव पहुंची और ग्रामीणों से बातचीत कर शिकायतों की जानकारी ली.

SIR फॉर्म भरने के बावजूद कटे नाम

गांव में रहने वाली 50 वर्षीय प्रेमलता का नाम भी वोटर लिस्ट से ग़ायब है, प्रेमलता का कहना है कि वो पिछले 30 वर्षों से चंदवारा गांव में रह रही हैं. उनके परिवार के सभी सदस्यों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं, लेकिन उनका अपना नाम गायब है. प्रेमलता का कहना है कि उन्होंने SIR का फॉर्म भी भरा था और पंचायत चुनाव में लगातार मतदान करती रही हैं, इसके बावजूद इस बार सूची में उनका नाम नहीं दिखाई दे रहा.

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वहीं, गांव की शमली और कमरजहां ने भी SIR फॉर्म भरने के बावजूद मतदाता सूची में नाम नहीं होने की शिकायत की है. ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में हिन्दू हो या मुस्लिम दोनों ही पक्षों के कई ऐसा लोगों हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिल पा रहे हैं.

मामले की जाँच में जुटा प्रशासन

SDM गुंजिता अग्रवाल ने बताया कि फिलहाल एक बूथ की मतदाता सूची का मिलान कराया जा रहा है, ताकि गड़बड़ी की वजह पता चल सके. उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी किसी मतदाता का नाम काटा नहीं गया है. जिन लोगों के नाम छूट गए हैं, वे नियमानुसार नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. प्रशासनिक टीम पूरे मामले की जांच कर रही है.

अब सवाल यह है कि आखिर SIR फॉर्म भरने के बावजूद ग्रामीणों के नाम मतदाता सूची में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? जांच के बाद ही इसकी असली वजह सामने आएगी.