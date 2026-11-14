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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में अब नहीं बदले जाएंगे कांग्रेस जिला और शहर अध्यक्ष, आराधना मिश्रा मोना का बड़ा फैसला

यूपी में अब नहीं बदले जाएंगे कांग्रेस जिला और शहर अध्यक्ष, आराधना मिश्रा मोना का बड़ा फैसला

यूपी चुनाव को लेकर काँग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है. इसी क्रम में शुक्रवार को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर वर्कशॉप आयोजित की गई, इस वर्कशाप में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 14 Nov 2026 09:32 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है. इसी क्रम में लखनऊ में स्थिति प्रदेश कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 165 पदाधिकारियों की ट्रेनिंग की गई.  इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने साफ़ कर दिया कि प्रदेश में अब कोई जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा. इस दौरान कार्यकर्ताओं को ज़मीन पर उतरकर काम करने के निर्देश दिए गए. 

शुक्रवार को लखनऊ में काँग्रेस प्रदेश कमेटी के दफ्तर में सभी जिलाध्यक्षों, शहर अध्यक्षों और सभी विभागों के तमाम प्रमुखों समेत 165 पदाधिकारियों को बुलाया गया, जिनके साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई. इस कार्यशाला में यूपी प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना और कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. 

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165 पदाधिकारियों को दिया जीत का मंत्र

इस वर्कशॉप में पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया गया. पार्टी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि चुनाव को देखते हुए सभी पदाधिकारी पूरे सम्मान के साथ कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम कर रहे और उनसे राय लें. काँग्रेस नेतृत्व वे सभी को सक्रिय होने के निर्देश दिए और निष्क्रिय रहने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है. पार्टी पदाधिकारियों को मीडिया के सही इस्तेमाल और राहुल गांधी के एसआईआर को लेकर संदेश को जन-जन तक पहुंचाने पर ज़ोर दिया गया. 

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निष्क्रिय रहने वालों पर होगी कार्रवाई

कांग्रेस कार्यशाला के दौरान कनेक्ट सेंटर का उद्घाटन किया गया, इसके जरिए सभी जिले डिजिटल स्क्रीन के जरिए प्रदेश मुख्यालय से जुड़ सकेंगे. वॉर रूम बनाकर चुनाव की तैयारियों को लेकर काम किया जाएगा. कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जाए. 

इस कार्यशाला में यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने साफ़ कर दिया कि अब कोई भी जिला और शहर के अध्यक्ष में बदलाव नहीं किया जाएगा. लेकिन चुनाव से पहले निष्क्रियता नहीं चलेगी. सभी को एक्टिव होकर काम करना होगा. बता दें कि इससे पहले जब अजय राय को हटाकर आराधना मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, तभी से पदाधिकारियों में बदलाव किए जाने की चर्चा की जा रही थी लेकिन, पार्टी की फ़िलहाल ऐसी कोई तैयारी नहीं है. 

Published at : 14 Nov 2026 09:32 AM (IST)
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