देवरिया के पूर्व सांसद प्रकाश मणि त्रिपाठी का निधन, CM योगी ने जताया शोक

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया के पूर्व सांसद, लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर) प्रकाश मणि त्रिपाठी के निधन पर शोक जताया. प्रकाश त्रिपाठी का रविवार को नई दिल्ली में निधन हो गया.

मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर पोस्ट भी किया. उन्होंने लिखा कि त्रिपाठी का निधन अत्यंत दुःखद है. विनम्र श्रद्धांजलि. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति.

बता दें कि देवरिया के कई बार सांसद रहे प्रकाश मणि त्रिपाठी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी रहे हैं. वह कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे. त्रिपाठी के पुत्र शशांक मणि त्रिपाठी वर्तमान में देवरिया के सांसद हैं.