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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद में 10 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से बाहर? अब चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला

गाजियाबाद में 10 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से बाहर? अब चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला

चुनाव आयोग के मुताबिक ग़ाज़ियाबाद की वोटर लिस्ट में क़रीब 23 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, लेकिन अब भी 10 लाख ऐसे पात्र नागरिक हैं जिनके नाम मतदाता सूची से बाहर हैं.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 14 Nov 2026 08:41 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ियाबाद जनपद में भी चुनाव आयोग ने दस लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने का लक्ष्य रखा है. आयोग का मानना है जनपद में दस लाख ऐसे मतदाता है जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, जबकि ये लोग इस सूची में शामिल होने की पात्रता रखते हैं. चुनाव आयोग ने इसके लिए व्यापाक स्तर पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. ताकि ऐसे नागरिकों की पहचान कर उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जा सके. 

यूपी मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शुक्रवार 13 नवंबर को ग़ाज़ियाबाद जनपद पहुंचे, जहां उन्होंने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की. इस बैठक में मंडलायुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी समेत तमाम संबंधित अधिकारी मौजूद रहे. इस बैठक में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण, पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने और कार्मिकों के प्रशिक्षण अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की. 

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गाजियाबाद में 10 लाख वोटरों के नाम गायब

सीईओ नवदीप रिणवा ने इस दौरान गाजियाबाद में मतदाता पंजीकरण की स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए बताया कि वर्तमान में जिले की मतदाता सूची में लगभग 23 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, जबकि अनुमान के अनुसार लगभग 10 लाख ऐसे पात्र नागरिक अभी भी मतदाता सूची से बाहर हैं, जिनका नाम सूची में शामिल होना चाहिए. 

उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास करने तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए Whole of Government and Whole of Society की अवधारणा पर कार्य करने के निर्देश दिये गये. इसके अंतर्गत विभिन्न शासकीय विभागों, सामाजिक संगठनों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य संस्थाओं का सहयोग लेकर पात्र नागरिकों की पहचान की जाए और उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा.

17 नवंबर को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट

चुनाव आयोग ने कहा कि प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का 17 नवम्बर, 2026 को प्रकाशन होगा. 17 नवम्बर से  16 दिसंबर तक लोग इस लिस्ट में अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. इस दौरान वोटर अपने नाम, आयु, लिंग एवं फोटो सहित अन्य विवरणों की शुद्धता भी जांच सकेंगे. 

इस अवधि में पात्र नागरिकों का नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6, मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति अथवा अपात्र व्यक्ति का नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 तथा नाम, पता एवं अन्य विवरणों में संशोधन, निवास परिवर्तन, ईपीआईसी प्रतिस्थापन एवं दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नांकन के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकेगा. प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसम्बर, 2026 तक किया जाएगा तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 04 जनवरी, 2027 को होगा. 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 14 Nov 2026 08:41 AM (IST)
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