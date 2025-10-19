हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDeepotsav 2025: दीपोत्सव में दिखेगी त्रेतायुग की झलक, पुष्पक विमान पर माता सीता के साथ पधारेंगे श्रीराम

Deepotsav 2025: दीपोत्सव में दिखेगी त्रेतायुग की झलक, पुष्पक विमान पर माता सीता के साथ पधारेंगे श्रीराम

Ayodhya News: अयोध्या में आज से दीपोत्सव का आगाज हो चुका है, भगवान श्रीराम माता सीता के साथ पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर से अयोध्या में पधारेंगे. सीएम योगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनकी अगवानी करेंगे.

By : आईएएनएस | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 19 Oct 2025 04:55 PM (IST)
Preferred Sources

रामनगरी अयोध्या में आज होने वाले दीपोत्सव को लेकर लोगों में उमंग नजर आ रहा है. सुबह से शाम तक चलने वाले इस आयोजन में परंपरा, गरिमा और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. दीपोत्सव पर झांकियों की शोभायात्रा का आगाज हो गया है. पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया.

सुरक्षा के बड़े व्यापक इंतजाम किए गए हैं. वहां पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि शोभायात्रा साकेत महाविद्यालय से निकली. यह रामपथ पर लगभग चार किलोमीटर की दूरी तय करेगी. कई प्रदेशों के लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं. रामकथा पार्क में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर को शोभायात्रा का स्वागत करेंगे. झांकियों में विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित अयोध्या की उपलब्धियों को दर्शाया गया है. इसके अलावा रामायण कालीन प्रसंग की भी छटा देखने को मिल रही है.

शोभायात्रा को देखने के लिए हजारों की संख्या में जमा हुए लोग

अयोध्यावासी पूरे रास्ते घरों की छतों से पुष्प वर्षा करके स्वागत करेंगे. हजारों की संख्या में लोग इस शोभायात्रा को देखने के लिए साकेत महाविद्यालय पहुंचे हैं. इसमें स्थानीय लोगों के साथ देश-विदेश के पर्यटक और श्रद्धालु भी शामिल हैं.

श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना पुष्पक विमान

भगवान श्रीराम माता सीता के साथ पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर से अयोध्या में पधारेंगे. यहां सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनकी अगवानी करेंगे. रामकथा पार्क में भव्य राज्याभिषेक समारोह होगा. मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या में इस बार राम की पैड़ी पर बनाया जा रहा भव्य पुष्पक विमान श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण और सेल्फी प्वाइंट बनने जा रहा है.

ये होंगी पुष्पक विमान की खासियत

त्रेतायुग की उस अलौकिक कथा को, जब भगवान श्रीराम लंका विजय के बाद पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे थे, इस दीपोत्सव में वास्तविक रूप में साकार किया जा रहा है. राम की पैड़ी के किनारे बन रहा यह राजशाही लुक वाला पुष्पक विमान अयोध्या की पहचान को नया आयाम देगा. इसकी लंबाई 32 फीट, ऊंचाई 25 से 30 फीट, और चौड़ाई 20 फीट होगी.

पुष्पक विमान के सामने उकेरा जाएगा रामायण काल का दृश्य

मोर की आकृति पर आधारित इस डिजाइन को ईपीसी सीट पर तैयार किया जा रहा है, जिससे विमान हल्का, आकर्षक और लंबे समय तक संरक्षित रह सके. पुष्पक विमान के सामने रामायण काल के दृश्यों को उकेरा जाएगा, जिसमें भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या आगमन की झांकी सजाई जाएगी. श्रद्धालुओं के लिए यह स्थान सेल्फी प्वाइंट के रूप में खोला जाएगा, ताकि हर आगंतुक इस दिव्य दृश्य को अपनी यादों में सहेज सके.

संध्या के समय लेज़र लाइट शो, दीपों की रेखा और पुष्पवर्षा के साथ यह स्थान अयोध्या के सांस्कृतिक पर्यटन का नया केंद्र बनेगा. अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी के कुशल शिल्पकार मिलकर इस पुष्पक विमान को आकार दे रहे हैं. पारंपरिक कला में आधुनिक तकनीक का संगम इस कृति को अनोखा बना रहा है. स्वर्णिम रंगों, मोरपंखी डिजाइन और राजशाही शैली का यह विमान दीपोत्सव की शोभा में चार चांद लगाएगा.

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा चयनित कार्यदाई संस्था सार्क मीडिया के मालिक सौरभ कुमार सिंह का कहना है कि उनका लक्ष्य दीपोत्सव के दौरान ऐसा वातावरण तैयार करना है, जो न केवल दर्शनीय रूप से आकर्षक हो बल्कि अयोध्या के समृद्ध सांस्कृतिक मूल्यों को भी प्रतिबिंबित करें.

Published at : 19 Oct 2025 04:55 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News UP NEWS Deepotsav 2025
