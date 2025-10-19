हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदीपावली से ठीक पहले अलीगढ़ में नगर आयुक्त का सख्त एक्शन, स्ट्रीट लाइट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द

दीपावली से ठीक पहले अलीगढ़ में नगर आयुक्त का सख्त एक्शन, स्ट्रीट लाइट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द

Aligarh News: नगर आयुक्त ने दो दिन में दो बड़े एक्शन से साफ संदेश दिया है कि नगर निगम की जनसुविधाओं से खिलवाड़ करना अब सम्भव नही है.जो लापरवाही बरतेगा उसको हर हाल में कार्रवाई भीअपने विरुद्ध झेलनी होगी.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Updated at : 19 Oct 2025 12:21 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दीपावली के पर्व के मौके पर स्ट्रीट  लाइटों का बुझाना कम्पनी को महंगा पड़ गया ,नाराज नगर आयुक्त के द्वारा कंपनी की ही बत्ती गुल करते हुए उसका अनुबंध निरस्त कर दिया है, जिससे अन्य विभागों में भी हड़कम्प मच गया है. नगर आयुक्त के द्वारा की गई इस कार्रवाई से अन्य ठेकेदार भी अपने-अपने कामों को अंजाम देने के लिए जुटे हुए नजर आरहे है.

दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ नगर निगम क्षेत्र का है, जहां दीपावली से पहले एक्शन मोड़ में काम कर रहे नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने अभी दो दिन पहले शहर के स्वच्छता से खिलवाड़ करने पर ए-टू-ज़ेड वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अनुबंध निरस्त कर दिया था. 24 घण्टे के अंतराल में नगर आयुक्त ने अब स्ट्रीट लाइट व्यवस्था में लगातार लापरवाही बरतने पर ईईएसएल कंपनी के भी अनुबंध को निरस्त कर दिया. नगर आयुक्त ने दो दिन में दो बड़े एक्शन से साफ संदेश दिया है कि नगर निगम की जनसुविधाओं से खिलवाड़ करना अब सम्भव नही है जो भी स्वच्छता स्ट्रीट लाइट व विकास कार्यो में लापरवाही बरतेगा उसको हर हाल में कार्रवाई भी अपने विरुद्ध झेलनी होगी.

लापरवाही पर लिया बड़ा एक्शन

नगर आयुक्त ने दीपावली से ठीक एक दिन पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम अलीगढ़ द्वारा ईईएसएल के साथ एलईडी स्ट्रीट लाइटों के संचालन रखरखाव एवं मरम्मत संबंधी अनुबंधों को निर्धारित शर्तों के उल्लंघन और कार्यों में निरंतर लापरवाही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है. नगर आयुक्त ने यह कदम नगर निगम के विधिक नियम कानून एवं अनुबंध की शर्तों के अनुसार लिया है.

आपको बताते चले कि नगर निगम अलीगढ़ एवं ईईएसएल के बीच दिनांक 24 फरवरी 2015 से प्रथम चरण में 13297 नग एवं द्वितीय चरण में 19075 नग एलईडी स्ट्रीट लाइटों के स्थापना, संचालन एवं रखरखाव हेतु अनुबंध हुआ था. अनुबंध के अंतर्गत कंपनी को कुल 52,954 नग लाइटों का संचालन करना था जिनमें से 38757 लाइटें नगर निगम द्वारा प्रकाश व्यवस्था हेतु प्रयोग में लाई जा रही थीं. अनुबंध की शर्तों के अनुसार सभी लाइटों का 95 प्रतिशत समय तक सुचारू रूप से प्रकाशवान करना अनिवार्य था. लेकिन नगर निगम द्वारा समय-समय पर नोटिस जारी किए जाने के बावजूद ईईएसएल कंपनी द्वारा लाइटों के रखरखाव, मरम्मत एवं संचालन में गंभीर लापरवाही बरती गई. कंपनी की मोनिटरिंग (Monitoring) टीम कम संख्या में कार्य कर रही थी जिससे बड़ी संख्या में स्ट्रीट लाइटें लंबे समय तक खराब रहीं बार-बार चेतावनी एवं सुधार के अवसर देने के बावजूद कंपनी द्वारा कोई सुधार नहीं किया गया.

क्या कहते हैं नगर आयुक्त ?

नगर आयुक्त ने बताया कि  नगर निगम द्वारा 20 से अधिक नोटिस के जरिये ईईएसएल को कहा गया कि अनुबंधानुसार लाइटों की नियमित देखभाल, ख़राब लाइटों की तत्काल मरम्मत तथा मानक गुणवत्ता सुनिश्चित करें. परंतु कंपनी द्वारा नगर निगम के किसी भी दिशा-निर्देश का पालन नहीं किया गया. जिसके परिणामस्वरूप नगर निगम को अनुबंध समाप्त करने का निर्णय लेना पड़ा.

नगर आयुक्त ने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि अनुबंध की धारा 16.4 (Termination by the Aligarh Nagar Nigam) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि अनुबंधित कंपनी निर्धारित समयसीमा में अपनी कमियों को दूर नहीं करती तो नगर निगम को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है. इसी के तहत दिनांक 30.06.2025 को टर्मिनेशन नोटिस जारी किया गया था जिसके पश्चात 30 दिन की अवधि (Termination Period) दी गई. किंतु उस अवधि में भी कंपनी द्वारा किसी प्रकार का सुधार का कदम नहीं उठाया गया.

नगर आयुक्त ने बताया कि अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन लाइटों की स्थिति में निरंतर गिरावट जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही, उदासीनता तथा मेंटिनेंस टीम की अनुपलब्धता के कारण अनुबंध निरस्त किया गया है इनके भुगतान आदि में भी अनिमितताओं की जांच कराई जाएगी.

मेयर ने नगर आयुक्त के फैसले को सराहा

महापौर प्रशांत सिंघल ने कहा नगर निगम का प्रथम दायित्व नागरिकों को सुचारू और सुरक्षित प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराना है. ईईएसएल द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन न करने से नागरिकों को असुविधा हो रही थी जिस पर नगर आयुक्त ने सराहनीय कठोर एक्शन लिया है.

जनहित में शहर हित में यह निर्णय आदर्श निर्णय बनेगा नगर आयुक्त ने कहा शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो इसके लिए निगम के विद्युत विभाग को वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शहर के मुख्य मार्गों, चौराहों एवं कॉलोनियों में नियमित रूप से स्ट्रीट लाइटों की कार्यशीलता बनी रहे.

और पढ़ें
Published at : 19 Oct 2025 12:21 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Aligarh News Nagar Ayukt
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव में इस बार M, D, PK फैक्टर अहम, किस दल को होगा सियासी फायदा? जानें क्या बोले एक्सपर्ट
बिहार चुनाव में इस बार M, D, PK फैक्टर अहम, किस दल को होगा सियासी फायदा, क्या बोले एक्सपर्ट?
मध्य प्रदेश
लव जिहाद को लेकर BJP नेता प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान- 'बेटी बात न माने तो टांगे तोड़ दो'
लव जिहाद को लेकर BJP नेता प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान- 'बेटी बात न माने तो टांगे तोड़ दो'
क्रिकेट
आखिर भारत की जगह लंदन में क्यों रह रहे हैं विराट कोहली? ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खुद किया खुलासा
आखिर भारत की जगह लंदन में क्यों रह रहे हैं विराट कोहली? ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खुद किया खुलासा
विश्व
Pakistan Economic Crisis: PAK में दो वक्त की रोटी को मोहताज लोग, एक महीने में डेढ़ गुना बढ़े गेहूं के दाम; आर्थिक मंदी की आहट
PAK में दो वक्त की रोटी को मोहताज लोग, एक महीने में डेढ़ गुना बढ़े गेहूं के दाम; आर्थिक मंदी की आहट
Advertisement

वीडियोज

'दीये-मोमबत्ती पर खर्चा क्यों, क्रिसमस से सीखो'- Akhilesh Yadav
पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर खाक, लाखों का नुकसान |
महागठबंधन से अलग हुई JMM, अकेले चुनाव लड़ने का किया एलान
BIHAR POLITICS: महागठबंधन में 'महा-लड़ाई'! RJD-Congress आमने-सामने, Chirag Paswan को भी झटका
Sansani: DIG के घर 'धन-वर्षा'! खाकी में छिपा था काले धन का 'कुबेर'? | CBI Crackdown
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव में इस बार M, D, PK फैक्टर अहम, किस दल को होगा सियासी फायदा? जानें क्या बोले एक्सपर्ट
बिहार चुनाव में इस बार M, D, PK फैक्टर अहम, किस दल को होगा सियासी फायदा, क्या बोले एक्सपर्ट?
मध्य प्रदेश
लव जिहाद को लेकर BJP नेता प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान- 'बेटी बात न माने तो टांगे तोड़ दो'
लव जिहाद को लेकर BJP नेता प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान- 'बेटी बात न माने तो टांगे तोड़ दो'
क्रिकेट
आखिर भारत की जगह लंदन में क्यों रह रहे हैं विराट कोहली? ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खुद किया खुलासा
आखिर भारत की जगह लंदन में क्यों रह रहे हैं विराट कोहली? ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खुद किया खुलासा
विश्व
Pakistan Economic Crisis: PAK में दो वक्त की रोटी को मोहताज लोग, एक महीने में डेढ़ गुना बढ़े गेहूं के दाम; आर्थिक मंदी की आहट
PAK में दो वक्त की रोटी को मोहताज लोग, एक महीने में डेढ़ गुना बढ़े गेहूं के दाम; आर्थिक मंदी की आहट
बॉलीवुड
Diwali Party: हार्ट शेप डीपनेक ब्लाउज में खूब जचीं नुसरत, ऑरेंज लहंगे में बला की हसीन दिखीं नरगिस फाखरी, देखें तस्वीरें
हार्ट शेप डीपनेक ब्लाउज में खूब जचीं नुसरत, ऑरेंज लहंगे में बला की हसीन दिखीं नरगिस
ट्रेंडिंग
इतने में घर आ जाएगा! ये है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, कीमत जान उड़े यूजर्स के होश
इतने में घर आ जाएगा! ये है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, कीमत जान उड़े यूजर्स के होश
हेल्थ
Pregnancy Body Preparation: प्रेग्नेंट होना है तो ऐसे करें अपनी बॉडी को तैयार, बेहद काम आएंगे ये टिप्स
प्रेग्नेंट होना है तो ऐसे करें अपनी बॉडी को तैयार, बेहद काम आएंगे ये टिप्स
विश्व
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget