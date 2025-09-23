आजम खान की रिहाई पर अपर्णा यादव बोलीं- वो अगर फिर जेल गए तो...

उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की रिहाई पर प्रतिक्रिया दी है. अपर्णा यादव ने कहा कि न तो उनके जेल जाने में बीजेपी की भूमिका है, न छूटने में.

उन्होंने कहा कि आजम की रिहाई का फैसला कोर्ट का है. बीजेपी से किसी व्यक्ति का लेना देना नहीं है. अगर किसी ने कोई जुर्म किया होगा तो उसके लिए न्यायपालिका है. अगर किसी ने ऐसा काम किया होगा तो उसे सजा होगी. अगर उनकी कोई गलती नहीं है तो वह बरी होते हैं.

आजम के बसपा में जाने की खबरों पर अपर्णा ने कहा कि यह उनका निजी निर्णय है.हर व्यक्ति को कोई भी दल ज्वाइन करने की स्वतंत्रता है. बीजेपी का आजम का जेल जाने में, बाहर आने में कोई भूमिका नहीं है. आजम खान के दोबारा जेल जाने में भी बीजेपी का कोई रोल नहीं होगा.

आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, कहा- सरकार आई तो सारे मुकदमे खत्म करेंगे

वहीं समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की रिहाई पर खुशी जाहिर की. उन्होंने सपा सरकार बनने पर आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों को खत्म करने की बात कही. अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान को झूठे केस में फंसाया गया था.सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, सपा नेता आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं. इसके लिए मैं कोर्ट का धन्यवाद करता हूं.

सपा नेता ने कहा है कि हम समाजवादी लोग विश्वास करते थे कि कोर्ट न्याय करेगा. समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि आज आजम खान रिहा हुए हैं.उन्होंने कहा, आजम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और भाजपा के खिलाफ लड़ाई में उनकी भूमिका काफी अहम रही है. हमें उम्मीद है कि आगे भाजपा कोई झूठा केस नहीं दर्ज करेगी और अन्याय नहीं करेगी.