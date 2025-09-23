आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, कहा- सरकार आई तो सारे मुकदमे खत्म करेंगे

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई पर पहली प्रतिक्रिया दी है. सपा नेता ने कहा कि यह समाजवादियों के लिए खुशी की खबर है. उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सभी मुकदमे खत्म होंगे. हमें न्याय की उम्मीद थी.

उन्होंने ऐलान किया कि सपा सरकार बनने पर आजम खान के खिलाफ सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे. अखिलेश ने बिना नाम लिए कहा कि एक अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिला, उन्होंने आजम को परेशान किया.

आजम के बसपा में जाने की खबरों पर अखिलेश ने कहा कि वह सपा के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं. वह नेता जी के साथ थे. उनका सहयोग हमको भी मिला. वह कहीं नहीं जाने वाले. बता दें आजम खान 23 महीने बाद रिहा हुए. सीतापुर जेल में बंद थे.

दोपहर में रिहा हुए आजम खान

बता दें पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की रिहाई के दौरान जिला प्रशासन ने जेल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए.दरअसल, आजम खान की रिहाई मंगलवार सुबह होनी थी, लेकिन बेल बॉन्ड में उनके पते में गलती पाए जाने के कारण रिहाई की प्रक्रिया रुक गई. इसके बाद मंगलवार दोपहर को आजम खान की रिहाई की प्रक्रिया पूरी हुई और वह कड़ी सुरक्षा के बीच गाड़ी में सवार होकर जेल परिसर से बाहर निकले.आजम खान की रिहाई के मद्देनजर उनके परिवार के सदस्य सीतापुर में मौजूद रहे. इस दौरान जेल के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह देखने को मिला.इसके साथ ही, जिला प्रशासन ने सीतापुर जेल रोड पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए. भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और ड्रोन से निगरानी की गई.

बता दें कि शहर में धारा 163 लागू होने के कारण जेल के आसपास भीड़ जुटाने की मनाही थी. नवरात्रि की भीड़ के बीच जेल रोड पर समर्थकों के जमावड़े से जाम की स्थिति बनी, जिसे पुलिस ने सख्ती से हटाया. इस दौरान बेवजह खड़ी गाड़ियों का चालान भी काटा गया.