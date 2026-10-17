अंकिता भंडारी हत्याकांड: CBI की जांच तेज, पूर्व बीजेपी MLA से घंटों पूछताछ

उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है. सीबीआई की टीम द्वारा पूर्व विधायक से घंटों तक पूछताछ की गई. शनिवार देर शाम सीबीआई की टीम ने बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ से हरिद्वार के शिवालिक गेस्ट हाउस में करीब तीन से चार घंटे तक लंबी पूछताछ की.

जानकारी के मुताबिक, सीबीआई की टीम सुरेश राठौड़ को उनके आवास से पूछताछ के लिए गेस्ट हाउस लेकर पहुंची थी. पूछताछ के बाद सुरेश राठौड़ ने कहा कि वह जांच एजेंसी को पूरा सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. उन्होंने बताया कि सीबीआई ने उनसे जो भी सवाल पूछे, उनका उन्होंने सही-सही जवाब दिया है.

जांच के सिलसिले में हरिद्वार पहुंची CBI की टीम

वहीं, अभिनेत्री उर्मिला को लेकर पूछे गए सवाल पर सुरेश राठौड़ ने उन्हें जानने से इनकार कर दिया. आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई कर रही है. इसी सिलसिले में सीबीआई की टीम हरिद्वार पहुंची और मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की.

पूर्व विधायक से हुई इस लंबी पूछताछ के बाद मामले की जांच को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. हालांकि, पूछताछ में क्या-क्या सवाल किए गए और जांच में क्या तथ्य सामने आए, इसे लेकर सीबीआई की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है.

परिजनों ने सीबीआई से की मुलाकात

2022 में उत्तराखंड के एक रिसॉर्ट में कथित तौर पर हत्या की शिकार हुई अंकिता भंडारी के माता-पिता ने शुक्रवार को सीबीआई मुख्यालय में वरिष्ठ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें मामले के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया.

यह मुलाकात अंकिता के माता-पिता द्वारा 14 अक्टूबर को इंडिया गेट के पास अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग करते हुए किए गए विरोध प्रदर्शन के दो दिन बाद हुई. इस विरोध प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए, जिन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और उनकी मांग के प्रति एकजुटता व्यक्त की.

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