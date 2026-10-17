Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअंकिता भंडारी हत्याकांड: CBI की जांच तेज, पूर्व बीजेपी MLA से घंटों पूछताछ

अंकिता भंडारी हत्याकांड: CBI की जांच तेज, पूर्व बीजेपी MLA से घंटों पूछताछ

अंकिता भंडारी हत्याकांड में CBI ने अपनी जांच तेज कर दी है. मामले में पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ से 3-4 घंटे तक पूछताछ हुई.

Written By : रोहित सिखौला, हरिद्वार |  Updated at : 17 Oct 2026 08:16 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है. सीबीआई की टीम द्वारा पूर्व विधायक से घंटों तक पूछताछ की गई. शनिवार देर शाम सीबीआई की टीम ने बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ से हरिद्वार के शिवालिक गेस्ट हाउस में करीब तीन से चार घंटे तक लंबी पूछताछ की.

जानकारी के मुताबिक, सीबीआई की टीम सुरेश राठौड़ को उनके आवास से पूछताछ के लिए गेस्ट हाउस लेकर पहुंची थी. पूछताछ के बाद सुरेश राठौड़ ने कहा कि वह जांच एजेंसी को पूरा सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. उन्होंने बताया कि सीबीआई ने उनसे जो भी सवाल पूछे, उनका उन्होंने सही-सही जवाब दिया है.

जांच के सिलसिले में हरिद्वार पहुंची CBI की टीम

वहीं, अभिनेत्री उर्मिला को लेकर पूछे गए सवाल पर सुरेश राठौड़ ने उन्हें जानने से इनकार कर दिया. आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई कर रही है. इसी सिलसिले में सीबीआई की टीम हरिद्वार पहुंची और मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की.

पूर्व विधायक से हुई इस लंबी पूछताछ के बाद मामले की जांच को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. हालांकि, पूछताछ में क्या-क्या सवाल किए गए और जांच में क्या तथ्य सामने आए, इसे लेकर सीबीआई की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है.

परिजनों ने सीबीआई से की मुलाकात 

2022 में उत्तराखंड के एक रिसॉर्ट में कथित तौर पर हत्या की शिकार हुई अंकिता भंडारी के माता-पिता ने शुक्रवार को सीबीआई मुख्यालय में वरिष्ठ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें मामले के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया.

यह मुलाकात अंकिता के माता-पिता द्वारा 14 अक्टूबर को इंडिया गेट के पास अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग करते हुए किए गए विरोध प्रदर्शन के दो दिन बाद हुई. इस विरोध प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए, जिन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और उनकी मांग के प्रति एकजुटता व्यक्त की.

CM योगी ने 16 मई 2014 को बताया भारत की अहम तारीख, PM मोदी से है कनेक्शन

About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
Read More
Published at : 17 Oct 2026 08:11 PM (IST)
Tags :
CBI Ankita Bhandari Haridwar News UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केरल की बेटी का CM योगी को भावुक पत्र, शादी में आने का दिया न्योता
केरल की बेटी का CM योगी को भावुक पत्र, शादी में आने का दिया न्योता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में 'न्याय यात्रा' निकालेगी कांग्रेस, कुमारी शैलजा ने धामी सरकार को घेरा
उत्तराखंड में 'न्याय यात्रा' निकालेगी कांग्रेस, कुमारी शैलजा ने धामी सरकार को घेरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP के इस जिले में 3 दिन तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें, जानें क्या है वजह?
UP के इस जिले में 3 दिन तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें, जानें क्या है वजह?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून बॉक्सिंग फेडरेशन पर चयन प्रक्रिया मे घोटाले का आरोप, खेल मंत्री से जांच की मांग
देहरादून बॉक्सिंग फेडरेशन पर चयन प्रक्रिया मे घोटाले का आरोप, खेल मंत्री से जांच की मांग
Advertisement

वीडियोज

जंतर-मंतर और संग्राम, कारोबार धड़ाम!
सड़क जाम, जनता परेशान, किसका 'अराजक' प्लान?
धार्मिक कट्टरता, अराजकता का लक्ष्य है सत्ता?
Bollywood News: करीना के बेडरूम का कौन-सा राज खोल गए सैफ? कपिल के शो में मचा धमाल! (17.10.26)
YRKKH: Kabir के शादी के फैसले से टूटेगा दिल, क्या अब अलग हो जाएगी Kabir-Maira की राह?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आशुतोष रांका और सौरव दास भी आएंगे बाहर? अभिजीत दीपके बोले- 'दोनों भाइयों के...'
आशुतोष रांका और सौरव दास भी आएंगे बाहर? अभिजीत दीपके बोले- 'दोनों भाइयों के...'
दिल्ली NCR
सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई पर CJP बोली, 'हमें पूरी उम्मीद है कि...'
सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई पर CJP बोली, 'हमें पूरी उम्मीद है कि...'
महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके पर संजय निरुपम का दावा, 'तिरंगा तो एक बहाना है इनका इरादा...'
अभिजीत दीपके पर संजय निरुपम का दावा, 'तिरंगा तो एक बहाना है इनका इरादा...'
क्रिकेट
प्लेइंग 11 से बाहर रखने पर वैभव सूर्यवंशी का छलका दर्द! 2 शब्दों में बताई मन की बात
प्लेइंग 11 से बाहर रखने पर वैभव सूर्यवंशी का छलका दर्द! 2 शब्दों में बताई मन की बात
बॉलीवुड
इमरान खान पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट, 'लीव इंडिया' नोटिस के खिलाफ दायर की याचिका
इमरान खान पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट, 'लीव इंडिया' नोटिस के खिलाफ दायर की याचिका
इंडिया
अभिजीत दीपके रिहा, SEM कोर्ट ने दी सशर्त जमानत
अभिजीत दीपके रिहा, SEM कोर्ट ने दी सशर्त जमानत
ट्रेंडिंग
हवा में उड़ते जहाज पर खड़ी हुईं 99 साल की दादी, Video देख उड़े होश
हवा में उड़ते जहाज पर खड़ी हुईं 99 साल की दादी, Video देख उड़े होश
एग्रीकल्चर
गेहूं का MSP बढ़ा, लेकिन इससे किसानों की कमाई कितनी बढ़ेगी?
गेहूं का MSP बढ़ा, लेकिन इससे किसानों की कमाई कितनी बढ़ेगी?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget