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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'इस्लाम से सीखना चाहिए', हिंदुओं की एकता को लेकर बोले राजा भैया

'इस्लाम से सीखना चाहिए', हिंदुओं की एकता को लेकर बोले राजा भैया

जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के अध्यक्ष और कुंड विधायक राजा भैया ने हिंदुओं को किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं रहने की सलाह दी, उन्होंने इस्लाम से सीखने की बात कही है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 15 Nov 2026 10:24 AM (IST)
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जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के अध्यक्ष और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने हिंदुओं की राजनीतिक एकजुटता को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हिंदुओं को खुद को किसी एक राजनीतिक पार्टी तक सीमित नहीं रखना चाहिए. जब हिंदुत्व की बात हो तो उन्हें याद रखना चाहिए कि वे सबसे पहले हिंदू हैं. राजनीतिक पार्टियां आती-जाती रहती हैं, लेकिन धर्म और आस्था के प्रति प्रतिबद्धता मजबूत रहनी चाहिए.

राजा भैया ने कहा कि इस मामले में हिंदुओं को इस्लाम से सीखना चाहिए. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दलों में कई मुस्लिम नेता हैं. इसके बावजूद उनके लिए इस्लाम प्राथमिकता पर रहता है. इसी तरह हिंदुओं को भी अपनी धार्मिक पहचान और आस्था को प्राथमिकता देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हिंदुओं को किसी एक राजनीतिक दल के दायरे में नहीं रहना चाहिए.

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राजनीतिक पार्टियां आती-जाती रहेंगी

राजा भैया ने कहा कि ईश्वर, धर्म और सनातन धर्म के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता पक्की और मजबूत होनी चाहिए. यही उनकी विचारधारा और आस्था का आधार है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों का अस्तित्व स्थायी नहीं है. पार्टियां बनती और खत्म होती रहती हैं, लेकिन धर्म और आस्था हमेशा बने रहते हैं.

हिंदुओं की एकता पर उठाए सवाल

राजा भैया ने दावा किया कि एक-दो पार्टियों को छोड़कर लगभग कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहता कि हिंदू एकजुट हों. उन्होंने कहा कि वह ऐसी पार्टियों के नाम लेकर उन्हें बेवजह महत्व नहीं देना चाहते. इसे लोगों के शोध और समझने का विषय बताया. उनके इस बयान को हिंदुओं की राजनीतिक एकता की अपील के तौर पर देखा जा रहा है.

बोले- ईश्वर का CCTV अंदर का चरित्र भी देखता है

राजा भैया ने अपने बयान में ईश्वर की निगरानी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ईश्वर का सीसीटीवी कैमरा सिर्फ बाहर ही नहीं, बल्कि इंसान के अंदर का चरित्र भी देखता है. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर नई बहस छिड़ सकती है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 15 Nov 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Raja Bhaiya Pratapagarh
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