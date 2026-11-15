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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी आदित्यनाथ बोले- 'युवाओं को चाहिए अवसर और आधुनिक संसाधन'

CM योगी आदित्यनाथ बोले- 'युवाओं को चाहिए अवसर और आधुनिक संसाधन'

मुख्यमंत्री योग आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने उत्तर प्रदेश में युवाओं के भविष्य की चिंता करने के बजाय उन्हें जाति, क्षेत्र और परिवारवाद की राजनीति में उलझाए रखा.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 15 Nov 2026 10:31 AM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के उत्थान को लेकर अपने मनोभाव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर प्रकट किए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि आज का युवा अपनी प्रतिभा और परिश्रम से दुनिया में आगे बढ़ना चाहता है. उसे केवल अवसर और आधुनिक संसाधन चाहिए. डबल इंजन सरकार की ओर से अब तक 60 लाख से अधिक युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट प्रदान किए गए हैं. इसी क्रम में आज लखनऊ से 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ होगा.

मुख्यमंत्री योग आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने उत्तर प्रदेश में युवाओं के भविष्य की चिंता करने के बजाय उन्हें जाति, क्षेत्र और परिवारवाद की राजनीति में उलझाए रखा. उनकी प्रतिभा को तकनीक का साथ देने की कोई ठोस पहल नहीं हुई.

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25 लाख अतिरिक्त टैबलेट का होगा वितरण

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने इस स्थिति को बदला. 'डिजिटल इंडिया' के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के माध्यम से अब तक 60 लाख से अधिक युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट प्रदान किए गए हैं. इसी यात्रा के अंतर्गत आज लखनऊ से 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ होगा.

नौजवान मेहनत से सफलता की नई कहानी लिखे- सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी ने लिखा कि हमारा प्रयास है कि संसाधनों का अभाव किसी युवा की प्रतिभा के आड़े न आए और उत्तर प्रदेश का हर नौजवान अपनी मेहनत से सफलता की नई कहानी लिखे. सभी लाभार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं.

परिवार की 'दरी' बिछाने आइए! पंकज चौधरी ने बताया सपा के PDA का नया मतलब

Published at : 15 Nov 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath States News
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